Mahir Ünal: "Kılıçdaroğlu ve CHP'si PKK'nın Sivil Katliamlarına Hiç Bir Şekilde Ses Çıkarmazken...
Mahir Ünal: "Kılıçdaroğlu ve CHP'si PKK'nın sivil katliamlarına hiç bir şekilde ses çıkarmazken devletin PKK ile mücadelesini itibarsızlaştırmaya çalışıyor" -"(Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Meclis Başkanı olacağı iddiası) Bunlar şu anda gündemimiz değil" -"(İç tüzük değişikliği) Parti...
Mahir Ünal: "Kılıçdaroğlu ve CHP'si PKK'nın sivil katliamlarına hiç bir şekilde ses çıkarmazken devletin PKK ile mücadelesini itibarsızlaştırmaya çalışıyor"
-"(Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Meclis Başkanı olacağı iddiası) Bunlar şu anda gündemimiz değil"
-"(İç tüzük değişikliği) Parti grupları kendi tekliflerini Meclis'e sunacak"
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MYK sonrası açıklama yaptı.