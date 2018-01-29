Mahir Ünal, "Kılıçdaroğlu Diyor Ki 'Afrin'deki Harekatla İlgili Karşı Çıkanlara Dönük Devlet Baskı...

Mahir Ünal, " Kılıçdaroğlu diyor ki 'Afrin'deki harekatla ilgili karşı çıkanlara dönük devlet baskı uyguluyor' milli güvenlik söz konusu olduğunda biz buna seyirci mi kalacağız?"

-"Eğer bugün Mustafa Kemal Atatürk hayatta olsaydı bunlar Atatürk ile de mücadele ederlerdi"

-" Kılıçdaroğlu diyor ki 'Afrin'deki harekatla ilgili karşı çıkanlara dönük devlet baskı uyguluyor' milli güvenlik söz konusu olduğunda biz buna seyirci mi kalacağız? Birileri TSK'ya katil diyorsa, hakaret ediyorsa, terör sevici, terörü destekleyen bir dil kullanıyorsa sayın Kılıçdaroğlu bizden bunları alkışlamamızı istemektedir"

ANKARA (İHA)- Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Mahir Ünal, MYK toplantısının ardından açıklamada bulundu.