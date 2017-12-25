Mahir Ünal - Khk'de Yer Alan 121. Madde ile İlgili Tartışmalar

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın soruları yanıtlaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ünal, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal: "(KHK'de yer alan 121. madde ile ilgili tartışmalar) Bu düzenleme, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü yani sadece o gece ve o gecenin devamı niteliğindeki 16 Temmuz sabahı ile ilgili. Darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması ibaresi, 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Burada yer alan terör eylemleri ibaresi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması hesabıyla yazılan bir unsurdur. Bu ifade, daha sonra gerçekleşen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır."



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal: "(KHK'de yer alan 121. madde ile ilgili tartışmalar) O gece ve o gecenin sabahında darbe girişimine karşı göğsünü siper etmiş, darbeyi engellemek için ülkesini çıplak elleriyle tutmuş o kahraman insanların ülkelerini canları pahasına korumalarından dolayı onlara dönük herhangi bir hukuki sorumluluk doğmasın diye bu düzenleme yapılmıştır. Dolayısıyla buradan yola çıkarak bu düzenlemenin bugüne şamilmiş gibi, bugünkü diğer terör eylemleriyle ilgiliymiş gibi gösterilmek istenmesi tamamen dezenformasyondan ibarettir."



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal: "(KHK'de yer alan 121. madde ile ilgili tartışmalar) Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. 16 yıldan beri iktidarda olan AK Parti'nin 16 yıldan beri bu ülke için yaptığı ortadadır, aldığımız kararların ne için alındığı ortadadır. Bizim bu ülkenin istikrarı, dönüşmesi, büyümesi için 16 yıldan beri yaptığımız ortadadır. Dolayısıyla bu yalanları, bu tezviratı, kara propagandayı yapanların da ne yaptıkları ortadadır."