Mahir Ünal: "İttifaklarını Sakladılar Ama Hdp Dayanamadı, İfşa Etti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bunlar biliyorsunuz HDP ile olan ittifaklarını sakladılar ama HDP dayanamadı, ifşa etti, HDP dayanamadı, 'biz ortağız' dedi. Hatta broşür bastırdı, dağıttı." dedi.

Ünal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve beraberindekilerle Serhend Vakfı, Birlik Vakfı, Geylani Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Merdan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği ve Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunu ziyaret etti.

Ziyaretlerinde vakıf ve dernek temsilcileriyle bir araya gelerek sohbet eden Ünal, vatandaşların dilek ve temennileri dinledi.

Ünal, daha sonra Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şubesini ziyaret ederek, sendikacı ve iş adamlarıyla buluştu.

Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz ile AK Parti Onikişubat ve Dulkadiroğlu Seçim ofislerinde vatandaşlara seçimlerin önemini anlattı.

Ünal, AK Parti Onikişubat Seçim Ofisindeki konuşmasında, KMTSO heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Son haftanın seçimler açısından çok kıymetli ve kritik olduğunu dile getiren Ünal, Kahramanmaraş olarak bu defa büyükşehirler arasında en yüksek oyu alan il olacaklarını belirtti.

"Cumhur İttifakı, bir gönül ittifakıdır"

Kendilerine Millet İttifakı diyen bir masabaşı ve seçim ittifakıyla Cumhur İttifakı'nı birbiriyle kıyaslamamak gerektiğini söyleyen Ünal, "Çünkü Cumhur İttifakı bir gönül ittifakıdır. 15 Temmuz gecesi bu milletin bekasını muhafaza etmek için sokağa çıkmış ve sağında, solunda kim olduğuna bakmadan çıplak elleriyle bu devleti tutmuş, devlet olmuş bir milleti konuşuyoruz." dedi.

"Zillet ittifakı yenilgiye uğratılacaktır"

"Kendilerine Millet İttifakı diyen masabaşı pazarlık ittifakının paydaşlarına iyi bakılması gerekir" ifadesini kullanan Mahir Ünal, şunları kaydetti:

"Birinci paydaşı Cumhuriyet Halk Partisi. Ne yapmış? 15 Temmuz darbesine 'kontrollü darbe, tiyatro' demiş. O gece yakalanan FETÖ'cüleri yargılayan mahkemeleri, hakimleri, savcıları aşağılamış. Sözde İYİ Parti'ye bakalım. O gece bu millete silah sıkmış, asker kisveli FETÖ'cülere 'hapisteki Mehmetçik' diyebilecek kadar gaflet içine düşmüş. Bunlar biliyorsunuz, HDP ile olan ittifaklarını sakladılar ama HDP dayanamadı, ifşa etti, HDP dayanamadı, 'biz ortağız' dedi. Hatta broşür bastırdı, dağıttı. Broşüre de 'halk ayaklanması' yazmışlar. Bu dört partinin logolarını koymuşlar. Maalesef tabanı ülke hassasiyetiyle dolu ama yönetimi bu millete dair bütün hassasiyetlerini kaybetmiş gözüken Saadet Partisi... Bu sözünü ettiğim zihniyetlerinden dolayı zillet ittifakı dediğimiz bu ittifak, 31 Mart günü millet tarafından ağır bir yenilgiye uğratılacaktır. Bunun da merkezi Kahramanmaraş olacaktır. En güçlü ses de Kahramanmaraş'tan çıkacaktır. İstiklal şehri olarak en kesin kararı veren il Kahramanmaraş olacaktır."

Kaynak: AA