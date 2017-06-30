Mahir Ünal: "Gezide Nasıl Ki Mesele Ağaç Değil Ise, 17-25 Aralıkta Mesele Hukuk Değil Ise Bugün de...
- AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.
- AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.