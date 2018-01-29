Mahir Ünal, "Eğer Biz Siyaseti Konuşurken Psikopatolojiyi Konuşacaksak O Zaman CHP'nin Durumu Çoklu...
Mahir Ünal, "Eğer biz siyaseti konuşurken psikopatolojiyi konuşacaksak o zaman CHP'nin durumu çoklu kişilik bozukluğuyla açıklayabiliriz" -"Fırat Kalkanı harekatının sonuçlarını görüyoruz.
Mahir Ünal, "Eğer biz siyaseti konuşurken psikopatolojiyi konuşacaksak o zaman CHP'nin durumu çoklu kişilik bozukluğuyla açıklayabiliriz"
-"Fırat Kalkanı harekatının sonuçlarını görüyoruz. Afrin bölgesinde de terörden temizlendikten sonra Cerablus'ta olduğu gibi oradaki insanlara terk edilecek"
-"CHP 2 gün 3 gün milli duruş sergiliyor ama 3 gün sonra milli duruşunu bozarak başka bir noktaya geçiyor. Fırat Kalkanı'nda bizimle DEAŞ'a karşı savaşan ve bugün Zeytin Dalı Harekatında PYD'li teröristlere karşı savaşan Özgür Suriye Ordusu'ndan ne istiyorsunuz"
-"PYD/YPG'ye gösterdiğiniz sempatiyi biliyoruz"
-"CHP, PKK/PYD'ye hiçbir şey söylemezken kahraman ordumuzla birlikte bölgenin terörden kurtarılması için bizimle birlikte kendi ülkesini savunan ÖSO'dan ne istemektedir"
ANKARA (İHA)- Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Mahir Ünal, MYK toplantısının ardından açıklamada bulundu.