Mahir Ünal: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sarılmaya Çalışan Kişi) Güvenlik Zaafı Söz Konusu Değil"
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın soruları yanıtlaması Toplantının sona ermesi ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın soruları yanıtlaması
Toplantının sona ermesi ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ünal, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.