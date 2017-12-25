Mahir Ünal: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sarılmaya Çalışan Kişi) Güvenlik Zaafı Söz Konusu Değil"

Mahir Ünal: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sarılmaya Çalışan Kişi) Güvenlik Zaafı Söz Konusu Değil"

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın soruları yanıtlaması Toplantının sona ermesi ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın soruları yanıtlaması Toplantının sona ermesi ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın soruları yanıtlaması
Toplantının sona ermesi ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ünal, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et