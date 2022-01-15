Binali Yıldırım: "AK Parti, bir kutlu yürüyüşün adıdır "
AK Parti Aydın İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması AYDIN - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "AK Parti Aydın İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuştu.
AYDIN (AA) - Ak Parti Aydın İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı
Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması AYDIN - Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "AK Parti Aydın İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuştu.