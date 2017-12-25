Mahir Ünal - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın soruları yanıtlaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın soruları yanıtlaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ünal, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.