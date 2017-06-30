Mahir Ünal, "Ak Parti Tarafından MHP'ye Bir İç Tüzük Paketi Sunuldu.
Mahir Ünal, "AK Parti tarafından MHP'ye bir iç tüzük paketi sunuldu.
Mahir Ünal, "AK Parti tarafından MHP'ye bir iç tüzük paketi sunuldu. 11 Temmuz günü de Anayasa Komisyonunda iç tüzük görüşülmeye başlanacak"
"(15 Temmuz) O gecenin kahramanlığına dönük CHP'nin kullandığı ifadeler hepimizi incitiyor, kanatıyor. Bu milletin her bir ferdini kanatıyor. Bu ifadeleri kullanan CHP sözcülerinin yerli yerine koymak anlamında, adaletten ne anladıklarını da bir kez daha gözden geçirmelerini talep ediyorum"
ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti tarafından MHP'ye bir iç tüzük paketinin sunulduğunu hatırlatarak, "11 Temmuz günü de Anayasa Komisyonu'nda iç tüzük görüşülmeye başlanacak" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı telefon görüşmesi için MKYK toplantısının başkanlığını Başbakan Binali Yıldırım'a bıraktığını belirterek, Trump'la olan görüşmenin sona erdiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini belirtti.
Ünal, "Bizim adaletten anladığımız her şeyin yerli yerine konulmasıdır. Adalet yerli yerine koymak anlamına da gelir. Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının, uygulamalarına, siyasi pozisyonlarına ve söylemlerine baktığımızda eğer bu ülkenin savcısı Selim Kiraz şehit edildiğinde savcıyı şehit edenlerin savunuculuğuna soyunuyorsa, eğer bazı CHP milletvekilleri Türkiye için Avrupa'dan yaptırım talebinde bulunuyorsa, aynı CHP bu dönemde Türkiye'nin 17-25 Aralık'ta yaşadığı süreçte bizim genel başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın paralel devlet yapılanması ve terör örgütü olarak nitelendirdiği FETÖ'ye kalkan olacak birtakım davranışlarda bulunuyorlarsa ve bunlara dönük hukuki süreçler başlatıldığında gidip orada bunların korunuculuğuna soyunuyorsa, YPG ve PYD ile ilgili terör örgütü değildir denebiliyorsa, aynı şekilde PKK için 'arkadaşlar' ifadesi kullanılabiliyorsa, burada adaleti nerede arayacağız? CHP'li sözcüler bu yürüyüş esnasında korkmadan cesaretle yürüdüklerini söylüyorlar. Devletimiz gerekli güvenliği sağladığı için tabii ki güven içinde yürüyecekler. Biz orada yürüyen her bir vatandaşımızın hükümet olarak güvenliğinden tabii ki sorumluyuz" açıklamasında bulundu.
Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Mesele, CHP'nin kontrollü darbe dediği, 15 Temmuz gecesi devletin uçağını, tankını ele geçiren teröristlerin olduğu gece yürümekti, cesaretle yürümekti mesele. O gecenin kahramanlığına dönük CHP'nin kullandığı ifadeler hepimizi incitiyor, kanatıyor. Bu milletin her bir ferdini kanatıyor. Bu ifadeleri kullanan CHP sözcülerinin yerli yerine koymak anlamında, adaletten ne anladıklarını da bir kez daha gözden geçirmelerini talep ediyorum. Cesaretten bahsedeceksek cesaret 15 Temmuz gecesi bu millet tarafından ortaya konan şeydir." dedi.
Kamp, Ağustos-Eylül ayı gibi gündeme alınacak
AK Parti'nin istişare kampına ilişkin soru üzerine Ünal, "Öncelikle ilgili kampla ilgili yarın il başkanları toplantımız var, bugün MKYK toplantımızda da konu toplantının sonlarında ele alınacak. Yarın il başkanları toplantımızda da bu konu ele alınacaktır. Kamp kısa sürede düşünülen bir şey değil. Partimizin Ağustos-Eylül ayı gibi gündemine almayı planladığı ve AK Parti'nin geleneksel hale gelen ve yılda iki defa tekrarladığı bir istişare değerlendirmesi toplantısı" diye konuştu.
İç tüzük konusuna ilişkin soruya Ünal, "AK Parti tarafından MHP'ye bir iç tüzük paketi sunuldu. 11 Temmuz günü de Anayasa Komisyonunda iç tüzük görüşülmeye başlanacak" karşılığını verdi. MHP ile yapılan görüşmeleri de Meclis grubunun sürdürdüğüne dikkati çeken Ünal, bu görüşmelerin nihayetinde Meclis grubunun iç tüzüğü gündemine alacağını açıkladığını ifade etti.
15 Temmuz anma törenlerinin yaklaştığını belirten Ünal, "Benim içimi kanatan Türkiye'nin 15 Temmuz gibi kırılma süreci yaşadıktan sonra Türkiye bu travmayı üzerinden atmaya, bunun sonuçları üzerinden de siyasetçisi, sivil toplumu, iş adamıyla el ele vererek Türkiye normalleşmeye çalışıyor. Türkiye bunu yaparken, CHP'nin siyasi sorumluluk örneğine sığmayacak yaklaşımları, MİT tırları operasyonu üzerinden sonuçlanan davayı gerekçe göstererek adalet adına yürüyüşe kalkışması, burada AK Parti'den beklenen yargıya müdahale midir? Sonuçta, bu bağımsız ve tarafsız yargının verdiği karardır. 15 Temmuz yaklaşırken, CHP'nin tutumu da içler acısı bir görüntü sergiliyor. Bu törenler, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek resmi devlet törenleri. Biz de AK Parti olarak 00.13'te salaların okunmasıyla birlikte diğer vatandaşlarımız gibi, sivil toplum örgütleriyle 81 ilde daha önce demokrasi nöbeti tuttuğumuz yerlerde yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Belediyelerimizin aynı şekilde 11-15 Temmuz arası yapacağı anma törenleri olacak" dedi.