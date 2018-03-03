Mahir Ünal Açıkladı: Fetö, Restorasyon Bahanesiyle Yavuz Sultan Selim'in Kaftanını Amerika'ya...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Yavuz Sultan Selim Han'ın çamurlu kaftanını FETÖ'nün restorasyon bahanesiyle Amerika'ya götürmek istediğini buna kendisinin engel olduğunu açıkladı. Ünal, "Kaftan da hilafetin bir nevi sembolüdür. Bu 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye gelirken o kaftanı giyip gelecekmiş. Bir de işin parantez içinde böyle bir hikayesi var. Bu da daha sonra ortaya çıktı" dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta katıldığı programda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, hilafetin bir nevi sembolü olan Yavuz Sultan Selim Han'ın kaftanını 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye gelirken geleceğini öğrendikleri söyledi.

Ünal, konuşmasında şunları kaydetti:

"Yavuz Sultan Selim Han'ın sandukasının üzerinde kocası İbn-i Kemal'in kaftanı vardır. Yani çaldıran seferine giderken İbn-i Kemal'in atının ayağının atından Yavuz'un kaftanına çamur sıçrar. ve biran İbn-i Kemal, tedirgin olur. Çünkü Yavuz Sultan Selim Han'ın celadeti çok yüksektir. Dolayısıyla derki, 'Hocam sizin atınızın ayağından sıçrayan çamur, bizim için nurdur' der ve çamur sıçrayan kaftanını hocasına hediye eder. ve bir de vasiyette bulunur. Derki, 'Bu kaftanı öldüğümde sandukamın üzerine örtün.' Bakanlığım döneminde ısrarla bu kaftanı Amerika'ya götürmek istiyorlar. Diyorum ki, bu kaftan Amerika'ya niye götüreceksiniz? Deniliyor ki, 'Kaftan eskidi kumaş restoderlerine kaftanı restore ettirmemiz lazım. Ben de inat ettim bu kaftan Amerika'ya gitmeyecek. Burada kumaş restoderi bulun burada yaptırın. Amerika'ya göndermedik kaftanı. Sonra Amerika'ya neden götürmek istedikleri ortaya çıktı. Bu Pensilvanya'da ki, o kaftan aynı zamanda hilafeti temsil eder. Çünkü o seferde Memluklular'ı ve 3 tane büyük devleti ortadan kaldırmış ve hilafeti Yavuz Sultan Selim Han, İstanbul'a getirmiştir. Kaftan da hilafetin bir nevi sembolüdür. Bu 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye gelirken o kaftanı giyip gelecekmiş. Bir de işin parantez içinde böyle bir hikayesi var. Bu da daha sonra ortaya çıktı." - KAHRAMANMARAŞ