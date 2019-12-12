Mahir Ünal, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı
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Mahir Ünal, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:55
Mahir Ünal, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

Genel Başkan Yardımcısı , (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "", "yaşam" ve "" kategorilerini inceleyen Ünal, kategorisinde ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl gösterileri konu alan "Büyük dönüş yürüyüşü" isimli fotoğrafa oy verdi.

Ünal, kategorisinde Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraftan yana oyunu kullanırken, yaşam kategorisinde ise Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" isimli fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Mahir Ünal, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı
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