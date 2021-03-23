Erkan Kandemir: "2023 seçimlerinin işaret fişeğini buradan vermiş olacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Erkan Kandemir partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi için Ankara Kapalı Spor Salonu'ndaki hazırlıkları inceledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Erkan Kandemir partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi için Ankara Kapalı Spor Salonu'ndaki hazırlıkları inceledi.

(1)

"Delege seçimleriyle başlayan yaklaşık bir senelik bir maratonu finallendiriyoruz kongremizle ama yeni bir başlangıç yapıyoruz. 2023 seçimlerinin işaret fişeğini buradan vermiş olacağız"

"Partimizin yetkili organlarını tazeleyeceğimiz, yenileyeceğimiz ve yepyeni bir dönemin kapısını aralayacağımız 7. Olağan Kongre sürecimizin hayırlı olmasını diliyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu