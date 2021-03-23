Erkan Kandemir: "2023 seçimlerinin işaret fişeğini buradan vermiş olacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erkan Kandemir: "2023 seçimlerinin işaret fişeğini buradan vermiş olacağız"

23.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:22

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Erkan Kandemir partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi için Ankara Kapalı Spor Salonu'ndaki hazırlıkları inceledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Erkan Kandemir partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi için Ankara Kapalı Spor Salonu'ndaki hazırlıkları inceledi.

(1)

"Delege seçimleriyle başlayan yaklaşık bir senelik bir maratonu finallendiriyoruz kongremizle ama yeni bir başlangıç yapıyoruz. 2023 seçimlerinin işaret fişeğini buradan vermiş olacağız"

"Partimizin yetkili organlarını tazeleyeceğimiz, yenileyeceğimiz ve yepyeni bir dönemin kapısını aralayacağımız 7. Olağan Kongre sürecimizin hayırlı olmasını diliyoruz"

Erkan Kandemir: '2023 seçimlerinin işaret fişeğini buradan vermiş olacağız'
Erkan Kandemir: '2023 seçimlerinin işaret fişeğini buradan vermiş olacağız'
Erkan Kandemir: '2023 seçimlerinin işaret fişeğini buradan vermiş olacağız'
Erkan Kandemir: '2023 seçimlerinin işaret fişeğini buradan vermiş olacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Guy Ritchie Merve Dizdar Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erkan Kandemir: "2023 seçimlerinin işaret fişeğini buradan vermiş olacağız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 18:22:58. #1.15#
title