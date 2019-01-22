Mahir Eller" Projesiyle Hedef 3 Bin Kişiye İstihdam Sağlamak

"Mahir Eller" Projesi ile 30 bin kişiye ulaşılacak, bu kişilerin beceri haritası çıkartılacak, mesleki yetkinlikleri belirlenecek ve içlerinden 3 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğinde İstanbul'da yürütülen Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 15 milyon euro bütçeye sahip 12 ili kapsayan "Mahir Eller" Projesi ile hem Türk vatandaşlarının hem de geçici koruma altındaki Suriyelilerin mesleki yeterlilik belgesi alarak ülke ekonomisine entegrasyonu ve istihdamın artırılması hedefleniyor.

İki yıl boyunca Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da sürecek olan projenin tanıtıldığı toplantıda İSO Genel Sekreteri Haktan Akın, Türkiye'de yaşayan geçici koruma altındaki 3.6 milyon Suriyelinin yaklaşık 558 bin kadarının İstanbul sınırları içinde yaşadığını belirtti ve ekledi:

"Ocak 2016 ile Eylül 2018 tarihleri arasında çalışma izni başvurusunda bulunan 41 bin 343 Suriyeliden, 27 bin 930'una çalışma izni verildiği biliniyor.

"İstanbul, 7 bin 857 başvuruyla Suriyelilere en çok çalışma izninin verildiği il durumunda.

"Çalışma çağında bulunan yaklaşık 2 milyon geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı ile karşılaştırıldığında çalışma izni alarak iş piyasasına dahil olan kişi sayısının oldukça az olduğu görülüyor.

"İSO olarak sanayicilere aradıkları nitelikli elemanların yetişmesine katkı sağlamak adına bugüne kadar birçok iş birlikleri kurduk, şimdi de Mahir Eller Projesi ile bu tür faaliyetlere katkı sunmaya devam ediyoruz."

"Mahir Eller" ile ilgili Ekonomik Panorama başlığında ayrıntılı bir sunum yapan TEPAV Direktörlerinden Sibel Güven ise, "Yeni bir büyüme hikayesi ihtiyacı iyice belirginleşti. İç göçün sağladığı verimlilik artışını artık tükettik. Türkiye'nin dünyaya ayak uydurması için; yüksek teknolojili ihracat, kayıt dışılık ile mücadele, kadın işgücünün artırılması, işgücü becerilerinin tanımlanması gibi yeni stratejilere ihtiyacı var" dedi. (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA