HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

"Mahir Eller Projesi" ile istihdama destek

Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için bir adım da "Mahir Eller Projesi" kapsamında atıldı.

30.07.2020 12:34 | Son Güncelleme: 30.07.2020 12:39

Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için bir adım da "Mahir Eller Projesi" kapsamında atıldı. Projenin uygulandığı Bursa ili başta olmak üzere Adana, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerini kapsayan 12 ilde istihdamı artırmak için işverene verilecek mali desteklerin kapsamı genişletildi.

AB Komisyonu ile yapılan görüşmeler sonucunda yapılan yeni düzenleme ile işverene çalışanlarını ücretsiz belgelendirme fırsatı sunulurken, yeni işe alımlarda proje kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi almış kişilerin tercih edilmesi durumunda verilecek teşviklerin miktarı artırıldı.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği koordinasyonunda, TEPAV ve Bursa'da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) işbirliğinde yürütülen, Avrupa Birliği tarafından desteklenen "Mahir Eller Projesi"nde bugüne kadar Türkiye'de bulunan geçici koruma altındaki Suriyeliler (GKAS) ile Türk vatandaşlarının mesleki yeterliliklerinin tespit edilmesi ve belgelendirilmesi ile işverenlerin kayıtlı istihdamın önemine ilişkin farkındalıklarının artırılmasında başarılı sonuçlara imza atıldı.

Yeni düzenleme ile işverene verilen mali destek tutarı, proje kapsamında mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan 3 bin kişi için net 290 Avro'ya yükseltildi. Bu kapsamda işverene aylık brüt asgari ücret ödemesinin desteklenmesi amacıyla 155 Avro karşılığı Türk Lirası, aylık sigorta primleri ödemesinin desteklenmesi amacıyla da, 135 Avro karşılığı Türk Lirası teşvik ödemesi gerçekleştirilecek.

Sadece yeni istihdam edilecekleri değil, mevcut çalışanları da kapsayan uygulama ile hem işverenin yeni istihdam için teşvik edilmesi, hem de mevcut giderleri azaltılarak nefes alması sağlanacak. İşverenlerin bu teşvikten yararlanması için tek koşul çalışanlarının ya da yeni istihdam edecekleri kişilerin "Mahir Eller Projesi" kapsamında belge almış olması.

290 Avroluk teşvikin yanı sıra geçici koruma altındaki Suriyelilerin istihdam edilmesinden doğacak çalışma izni masrafı da proje bütçesinden karşılanacak. Yeni istihdam edilecek kişilerin, belgelendirildikleri alan dışında bir işe yerleştirilmesi durumunda da işverenin teşviklerden faydalanması mümkün olacak.

Türk ve Suriyeli iş gücünün vasfının tescillenmesine, işverenlerin mesleki birikimi yüksek, belgeli kişileri istihdam etmesine ve nitelikli üretime destek sağlayan projede, salgın nedeniyle kaybedilen zamanın telafi edilebilmesi için de bir adım atıldı. 12 ildeki Ticaret ve Sanayi Odalarının işbirliği ile 2018 yılından bu yana yürütülen projenin süresi 2021 yılının Haziran ayı sonuna kadar uzatıldı.

Süre uzatımıyla birlikte, proje kapsamında gerçekleştirilen sınav faaliyetleri de yeniden düzenlendi. Buna göre MYK'nın koronavirüs ile mücadele çerçevesinde yayımladığı rehbere istinaden, Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları (YBK) sınav merkezlerini koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uygun olarak dizayn edecek, gerekli hijyen kuralları çerçevesinde sınavları gerçekleştirecek. Ayrıca sınavlar kamera kaydı ile izlenecek ve tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecek. YBK'ların üstlenmesi gereken dezenfektasyon masrafları da proje bütçesinden karşılanabilecek.

143 alanda çalışanını ücretsiz belgelendirme fırsatı

"Mesleğini belgele, farkını koy ortaya" sloganıyla yürütülen "Mahir Eller Projesi" kapsamında, anlaşma sağlanan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları aracılığıyla 143 meslekte belgelendirme yapılabiliyor. Proje, iş arayanlara yetkinliklerini ücretsiz bir şekilde belgelendirme imkanı sunarken, işverenlere de mevcut çalışanlarını herhangi bir ücret ödemeden belgelendirebilme fırsatı veriyor. Projenin işverenler ve bireyler için en önemli avantajlarından biri de ilk sınav hakkında başarısız olan adaylara yine hiçbir ücret talep edilmeksiniz telafi sınav hakkı sunulması.

Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 18 bin kişi değerlendirilmeye alındı. 5 bin 62 kişinin teorik ve pratik mesleki yeterlilik sınavı gerçekleştirildi. Sınava giren kişiler arasından yaklaşık 3 bin 500 kişi mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazandı. Mahir Eller Projesi, 15 bin kişinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmasını ve belgelendirilen 3 bin kişinin de istihdam teşviklerinden yararlanmasını hedefliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu 3. Sayfa
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi Güncel
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
CHP'den kulisleri sallayan 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına yanıt Politika
CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Politika
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Güncel
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızı aranıyor
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızı aranıyor
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim
Rusya'da kimyasal madde yüklü kamyon bomba gibi patladı
Rusya'da kimyasal madde yüklü kamyon bomba gibi patladı
Trump'ın seçimleri erteleme önerisi Cumhuriyetçi senatörlerden destek bulmadı
Trump'ın seçimleri erteleme önerisi Cumhuriyetçi senatörlerden destek bulmadı
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Beyonce Müge Anlı Merve Boluğur
Spor Burak Yılmaz Ali Palabıyık Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Bursa Bayram Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: "Mahir Eller Projesi" ile istihdama destek - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 21:33:14. #1.15#
title