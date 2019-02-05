Mahir Eller Projesi Ekonomiye Değer Katacak

Türkiye'de ekonomiye değer katmak, mesleki yeterliliği ve birikimi olan insanların usta oldukları alanlarda istihdam edilmesini sağlamak amacıyla 12 ilde 30 bin kişiye ulaşacak olan Mahir Eller Projesi, Adana'da tanıtıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Projeye katılanlar daha kolay iş bulabilecek, ülkemize katkı sağlayacak" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında Adana Sanayi Odası (ADASO) işbirliğinde yürütülen, 3 bin kişinin istihdam edilmesini sağlayacak 'Mahir Eller Projesi' tanıtıldı.

Mahir Eller Projesi ile Adana'nın da arasında bulunduğu 12 ilde 30 bin kişiye ulaşılarak, projeye katılanların beceri haritası çıkartılacak ve mesleki yetkinliklerinin belirlenmesi ve sonrasında istihdam edilmesi sağlanacak.

Tanıtım toplantısına video-konferans ile katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bir beşeri gelişme proje olarak tanımladığı Mahir Eller Projesi hakkında, "Mesleki yeterliliği, birikimi olan ve daha iyi çalışma koşulları arayan insanlara dokunmayı hedefliyoruz. Mesleğinde usta olanlara, işinin erbabı olanlara bunu kanıtlama, tescilleme imkanı sunuyoruz. Projeye katılanlar daha kolay iş bulabilecek, hem şirketlerimize hem de ülkemize katkı sağlayacak" diye konuştu.

Verimli üretim için nitelikli iş gücü

Toplantıda konuşan ADASO Genel Sekreteri Bora Kocaman, projeye ilişkin 12 ilde 30 bin kişiye ulaşılarak, kişilerin beceri haritasının çıkarılacağını kaydetti. Kocaman, "İşverenler, işin gerektirdiği nitelik, bilgi ve becerilere sahip mesleki yeterlilik belgesi olan iş gücünü istihdam edilerek rekabet gücünü arttırır, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı da engellenmiş olur. Nitelikli iş gücü istihdamın yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına da katkıda bulunur" ifadelerini kullandı.

Projenin Yerel Oda Koordinatörü Gülhan Özdemir, Mahir Eller Projesi'nin detaylarını katılımcılarla paylaşarak, "İki sene sürecek olan proje Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde uygulamaya geçirilecek. Proje kapsamında söz konusu 12 ilde 30 bin kişinin mesleki becerisi belirlenerek, 15 bin kişinin mesleki yetkinliği belgelendirilecek ve 3 bin kişiye istihdam sağlanacak" şeklinde konuştu.

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Azmi Yalçın ise "Ekonomik Panaroma" başlıklı bir sunum gerçekleştirerek, Adana'nın ekonomisini değerlendirdi. Prof. Yalçın, İŞKUR İl Müdürlüğü ile yapılan işbirliği ile sanayicinin ihtiyaç duyacağı özellikle enerji alanındaki insan gücünün yetiştirilmesi için planlanan çalışmaların önemine dikkat çekti. - ADANA

Kaynak: İHA