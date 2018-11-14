Mahir Eller Projesi" Açılış Toplantısı - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Mahir Eller Projesi"ne ilişkin olarak "Temel amaç, mesleki yönlendirme, deneme ve sertifikalandırma yoluyla sığınmacıların istihdam edilebilirliğini pekiştirmek." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) önderliği ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) ortaklığında AB'nin finansmanıyla hayata geçirilen "Mahir Eller Projesi"nin açılış toplantısı TOBB'da yapıldı.

Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger katıldı.

Büyükelçi Berger, burada yaptığı konuşmada, Suriye'de 2011 yılından bu yana insani bir felaket yaşandığını belirterek, yaklaşık 7 milyon insanın ülke içinde sığınmacı veya mülteci konumunda olduğunu hatırlattı.

Suriye konusunda hala siyasi bir çözüme ulaşılamadığını söyleyen Berger, Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib mutabakatına atıfla, "Türk diplomasisi sayesinde İdlib'deki duruma bir çözüm bulundu ve başka bir insani felaketin önüne geçildi." dedi.

Berger, Suriye'de 2011'de krizin patlak vermesinden bu yana Türkiye'nin artan sayıdaki sığınmacılara ev sahipliği yapmak için muazzam çaba gösterdiğini söyledi.

Büyükelçi Berger, şu an Türkiye'de 4 milyon civarındaki kayıtlı sığınmacının yaklaşık 2 milyonunun çalışabilecek yaşta olduğunu anımsattı.

Türkiye'deki sığınmacıların hayatlarını tekrar kurabilmeleri, geçimlerini sağlayabilmeleri ve Türk ekonomisine olumlu katkıda bulunabilmeleri için onlara fırsat sağlamanın artık zorunlu bir hal aldığını vurgulayan Berger, bunun aynı zamanda Suriye'de barış tesis edilene kadar, Suriyelilerin Türk toplumuna entegrasyonuna da büyük bir katkı sağlayabileceğini anlattı.

"Amaç, sığınmacıların istihdam edilebilirliğini pekiştirmek"

İş piyasasında sığınmacılar için şartların teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Berger, "Sığınmacıların işe alınması ve şirketler ile iş arayanların bir araya getirilmesi noktasında özel sektörü desteklememiz gerekiyor, bu son derece önemli. Bu amaç için bu proje aracılığıyla 15 milyon avro sevk edildi. Temel amaç, mesleki yönlendirme, deneme ve sertifikalandırma yoluyla sığınmacıların istihdam edilebilirliğini pekiştirmek." ifadelerini kullandı.

Berger, AB'nin, sığınmacıların istihdam edilebilirliğini ve iş piyasasına entegrasyonlarını desteklemeye devam edeceğini, Türk hükümetinin etkileyici çabalarına katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

"Mahir Eller Projesi"

"Birlikte Yaşamak ve Çalışmak: Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Entegrasyonu - Mahir Eller Projesi'nden" 12 ilde 30 bin kişinin faydalanması bekleniyor.

Katılımcıların mesleki becerilerinin belirleneceği toplam 15 milyon avro değerindeki proje kapsamında 3 bin kişiye de istihdam sağlanacak.

"Mesleğini belgele, farkını koy ortaya" sloganıyla başlatılan proje, geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşlarının mevcut mesleki becerilerinin belgelendirilmesi ile istihdam edilebilirliklerinin artırılmasını hedefliyor.

İki sene sürecek proje, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusunun yoğun olduğu Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da uygulamaya geçirilecek.