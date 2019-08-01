"Mahir Eller" iş adamlarına tanıtıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iş birliğiyle yürütülen "Mahir Eller Projesi" Bursalı işverenlere tanıtıldı.

"Mahir Eller Projesi" yurt çapında mesleki yeterliliği ve birikimi olan kişilere ulaşılmasını hedefliyor. "Mesleğini belgele, farkını koy ortaya" sloganıyla yürütülen Mahir Eller Projesi ile 15 bin kişinin mesleki ehliyet almaya hak kazanması, belgelendirilmiş 3 bin kişinin ise istihdam edilmesi planlanıyor. Proje çerçevesinde Bursa da dahil olmak üzere 12 ilde gerçekleştirilen mesleki belgelendirme konusundaki toplantılarla vasıflı iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması ve iş kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan toplantının açılış konuşmasında BTSO olarak sanayicilerin aradıkları vasıflı elemanların yetişmesine katkı sağlamak için yürütülen çalışmalara "Mahir Eller Projesi" ile devam edildiğinin altını çizdi. Projenin temelini oluşturan, mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesi ve sınav süreçleri hakkında bilgi aktarmak üzere iş dünyasıyla bir araya gelindiğini vurgulayan Koçaslan, "Üretim, sanayi, istihdam ve ihracat değerleriyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri olmayı başaran Bursa, gelecek hedeflerine çalışanların mesleki bilgileriyle birlikte firmalarımızın sürekli artan ürün ve hizmet kalitesiyle ulaşacaktır" dedi.

Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ünsal Akkaya Bursa'da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) sınav ve belgelendirme süreçleri hakkında bilgi verdi. Ünsal Akkaya konuşmasında, BTSO'nun iştiraki olan BTSO MESYEB'in Türkiye'nin ihtiyacı olan mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirilmelerini hızlı, nitelikli, güvenilir, kaliteli ve tüm etik kurallara uygun olarak yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştiren bir kurum olduğunu anlattı.

Mahir Eller Projesi kapsamında, 12 ilde 30 bin kişinin mesleki becerilerinin belirlenmesi hedeflenirken, 15 bin kişinin ise mesleki yeterliliğinin tescilleneceği öngörülüyor. Bursa'da bugüne kadar yaklaşık bin 170 kişi mesleki becerilerinin tespit edilmesi maksadıyla yürütülen profilleme çalışmasına katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA