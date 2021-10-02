ESENYURT, İSTANBUL (Habermetre) - Mahbup ŞANLITÜRK hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Esenyurt köyü sakinlerinden Merhum Nazim ŞANLITÜRK'ün eşi Şahin, Naim, Nihat, Muhittin, Erdoğan, Nurcahan ve Nebahat ŞANLITÜRK'ün anneleri İsa ve Engin ŞANLITÜRK'ün yengeleri Mahbup ŞANLITÜRK hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Mevlana camiinde kılınacak öğlen namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Naim ŞANLITÜRK: 0537 446 32 14

02 Ekim 2021, Cumartesi

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