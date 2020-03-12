Mahathir, Malezya başbakanlığını yeniden hedefleyebileceğini açıkladı
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Malezya, Güncel

Mahathir, Malezya başbakanlığını yeniden hedefleyebileceğini açıkladı

KUALA Malezya'da geçen ayki siyasi kriz sonucu başbakanlıktan istifa eden Mahathir Muhammed, siyasi partiler ve milletvekillerinden talep gelmesi durumunda başbakanlığa yeniden dönmek için çalışmalara başlayabileceğini belirtti.

12.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:26
Mahathir, Malezya başbakanlığını yeniden hedefleyebileceğini açıkladı

KUALA Malezya'da geçen ayki siyasi kriz sonucu başbakanlıktan istifa eden Mahathir Muhammed, siyasi partiler ve milletvekillerinden talep gelmesi durumunda başbakanlığa yeniden dönmek için çalışmalara başlayabileceğini belirtti.

Eski Başbakan Mahathir, Nikkei Asian Review ve Malezyalı Sinar gazetelerine verdiği röportajlarda, 23 Şubat'ta muhalefet partilerinin kendi liderliğindeki Umut İttifakı hükümetini devirerek yeni hükümet kurma çabasıyla başlayıp istifasına yol açan siyasi krizi ve daha sonra eski yol arkadaşı Muhyiddin Yasin'in başbakan olarak atanmasını değerlendirdi.

Siyasi kriz sonrası istifa ettiği için pişmanlık duymadığını dile getiren Mahathir, "Partimin (yeni hükümet kurma konusunda) benim fikirlerime katılmaması üzerine doğru olanı yaptığımı düşünüyorum." dedi.

Mahathir, Umut İttifakı hükümetinin dağılmasının ardından koalisyon ortaklarından Halkın Adaleti Partisi (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim ve Muhyiddin'den yana hayal kırıklığı yaşadığını vurguladı ve "Benim tekrardan başbakanlığa gelmemi destekleyen çoğu milletvekili daha sonra desteğini başka yönlere çekti." şeklinde konuştu.

Hükümetinin dağılmasının sebeplerinden birinin, Enver'in başbakanlığı devralmadaki sabırsızlığı olduğunu savunan Mahathir, "Enver her zaman sabırsızdı. 1998'deki başbakanlığımda onu ikinci adam olarak desteklemiş ve emekli olduktan sonra başbakanlığı devretmek istemiştim. Ama o zaman bekleyemedi ve beni devirmeye çalıştı. 2018 genel seçimlerinden sonra da destekçileri aracılığıyla benim görevi bırakmam için kampanya yapıyordu." ifadelerini kullandı.

"Hükümetin yanlış yapmasını kaldıramam"

Eski Başbakan Mahathir, bundan sonra siyasetten emekli olmayı düşünüp düşünmediği sorusuna ise, "Şimdi bile birçok kişi beni ziyaret ediyor. Onlara 94 yaşında olduğumu ve yorulduğumu söylüyorum, fakat onlar tecrübeli bir siyasetçi görmediklerini söylüyor. Benim birçok sorunu çözebileceğimi düşünüyorlar. Ben bir hükümetin yanlış işler yapmasını kaldıramam. Bu yüzden bir şeyler yapmak için sorumluluğum olduğunu hissediyorum." cevabını verdi.

Siyasi partiler ve milletvekillerinden talep gelmesi durumunda başbakanlığa yeniden dönmek için çalışmalara başlayabileceğini söyleyen Mahathir, başbakanlığa genel seçimlere kadar nasıl dönebileceği sorusunu ise cevaplandırmadı.

Mahathir, 2023'te yapılacak genel seçimlerde başbakan adayı olmak istemediğini sözlerine ekledi.

Malezya'daki siyasi kriz

Malezya'da 23 Şubat'ta muhalefet partileri UMNO ve PAS, dönemin başbakanı Mahathir'in partisi PPBM'den bazı yöneticilerle bir araya gelerek, mevcut iktidar koalisyonunu dağıtıp "Ulusal İttifak" adı altında yeni bir hükümet koalisyonu kurma girişiminde bulunmuştu.

Aynı gün Ulusal İttifak'ı destekleyen toplam 6 partiden liderler, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile iktidarın onaylanması için bir araya gelmişti.

Başbakan Mahathir'in, bazı yöneticileri yolsuzluk soruşturması geçiren UMNO ile çalışmayı kabul etmemesi üzerine planlanan yeni koalisyonun kurulması gecikmişti.

Ertesi gün Mahathir, partisi PPBM ve muhalefet tarafından bu proje için isminin kullanıldığını öne sürmüş, Ulusal İttifak koalisyonunda yer almamak için başbakanlıktan istifa etmişti.

Mahathir'in istifasının ardından partisi PPBM de koalisyondan çekilmiş, daha sonra Enver İbrahim'in liderliğindeki Halkın Adaleti Partisinden (PKR) 11 milletvekilinin partiden istifa etmesiyle iktidardaki Umut İttifakı (PH) koalisyonu, meclis çoğunluğunu kaybederek çökmüştü.

Mahathir'in muhalefet partileriyle Ulusal İttifak'ta yer almaya yanaşmaması üzerine UMNO ve PAS, erken seçime gidilmesini savunmuştu.

Bu sırada Mahathir'i yeniden aday gösterme teklifinde bulunan PH partileri, Mahathir'in tarafsız ve partisiz hükümet kurmak istemesi üzerine Enver İbrahim'i başbakan adayı göstermişti.

Sonraki günlerde PPBM Genel Başkanı Muhyiddin'in Ulusal İttifak partileriyle çalışma sinyali vermesi üzerine UMNO, PAS, PPBM ve beraberindeki muhalif partiler, Muhyiddin'i başbakan adayı göstermişti. Bunun üzerine Enver, başbakan adaylığından çekilmiş ve PH partileri PKR, DAP ile Amanah, Mahathir'i tekrar başbakan olarak destekleme kararı almıştı.

Mahathir'in Muhyiddin'den daha fazla milletvekili desteği aldığı iddiasına rağmen Malezya Kralı Sultan Abdullah, 29 Şubat'ta Muhyiddin'i başbakan olarak atamıştı.

Alınan karara itiraz eden PH koalisyonu, parlamentonun bir an önce toplanıp Muhyiddin'in meclis çoğunluğunu güvenoyuyla göstermesi talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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