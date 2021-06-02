Maharetli ellerin ürettiği ürünler tezgahtaki yerini alacak
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Maharetli ellerin ürettiği ürünler tezgahtaki yerini alacak

Maharetli ellerin ürettiği ürünler tezgahtaki yerini alacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın geçen yıl başlattığı "100 Ağartan Projeler"den birisi olan "Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı" yeni normalleşmeyle birlikte kapılarını yeniden açıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın geçen yıl başlattığı "100 Ağartan Projeler"den birisi olan "Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı" yeni normalleşmeyle birlikte kapılarını yeniden açıyor.

Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğinde ilçenin tarihi Harman Meydanı'nda 5 Haziran Cumartesi günü yeniden açılacak Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nda 7 ay aradan sonra üreticiler ve alıcılar buluşacak.

El yapımı gıda ürünleri, el sanatları ve ev tekstili gibi el emeği göz nuru pek çok ürünün yer alacağı pazar büyük ilgi görmüştü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, proje sayesinde hem ev hanımlarının emeklerini sergileyebilmelerine kapı açıldığını, hem de organik gıdalara ve el yapımı ürünlere ulaşmak isteyenlere imkan sunulduğunu kaydetti.

Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nın önemli bir sosyal proje olduğunu belirten Başkan Yalçın, "Pazarımızda ev yapımı yiyeceklerden farklı gıda ürünlerine, ev tekstil ürünlerinden el emeği göz nuru birçok eşyaya kadar çeşitli ürünler yer alacak. Pazarımız, inşallah 5 Haziran Cumartesi Günü Harman Meydanında daha önceden Antika Pazarı kurmuş olduğumuz alanda halkımızla yine buluşacak." diye konuştu.

Başkan Yalçın, Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nın pandemi koşullarına göre her ay belirlenen günlerde devam edeceğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Maharetli ellerin ürettiği ürünler tezgahtaki yerini alacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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