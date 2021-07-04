'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' yeniden kurulmaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' yeniden kurulmaya başladı

'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' yeniden kurulmaya başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas'ın tarihi Harman Meydanı'nda Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğinde başlatılan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Talas'ın tarihi Harman Meydanı'nda Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğinde başlatılan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Pandemi tedbirleri kapsamında Cumartesi günleri açılan Pazar, yasakların kalkmasıyla birlikte yeniden her ayın 1. ve 3. Pazarı kurulmaya başladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen proje kapsamında ev hanımlarının el emeği ürünlerini sergilediği, ilçenin tarihi güzelliklerini barından Harman Mahallesi Meydanı'na kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, pandemi tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte yeniden Pazar günleri halka buluşmaya başladı. El işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine, ev yemeklerinden, süs eşyalarına kadar pek çok el emeği ürünü bünyesinde barındıran Pazar, 70'in üzerinde üreticinin her hafta ürünlerini vatandaşlarla bu stantlarda buluşturmasına imkan sağlıyor.

Pazarı gezen ziyaretçiler oldukça güzel ürünlerle karşılaştıklarını ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Belediyenin bu konuda çok güzle bir işe imza attığını ifade eden bir vatandaş, pazardan yiyeceklerden ev eşyalarına kadar çeşitli ürünlerin burada üreticiden direkt halka ulaştığını ve fiyatlarının da makul olduğunu belirterek bu pazarın açılmasını sağlayan Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Pazarda stant açan üreticiler de ilgilen oldukça memnun olduklarını söyledi. Böyle bir imkanın kendilerine sağlandığı için mutlu olduklarını dile getiren üretici kadınlar, Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Pazarda ürünlerini sergileyen bir üretici, Pazar vesilesiyle bir hobilerinin olduğuna dikkat çekerek, "Ben 24 yaşındayım, buraya geliyoruz, ürünlerimizi halka buluşturuyoruz, burada diğer stant sahipleriyle kaynaşıyoruz, yeni arkadaşlıklarımız oluyor. Bu Pazar sayesinde bir şeyler üretme ve bu sayede hobi edinme imkanı bulmuş olduk" dedi. - KAYSERİ

'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' yeniden kurulmaya başladı
'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' yeniden kurulmaya başladı
'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' yeniden kurulmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

LGS birincisi Tuba: Pandemide evde kalmak bana katkı sağladı
LGS birincisi Tuba: Pandemide evde kalmak bana katkı sağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ersin Tatar Lütfü Türkkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seray Kaya Şeyma Subaşı Burak Özçivit Armağan Çağlayan
Spor Diego Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' yeniden kurulmaya başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 14:32:33. #1.14#

title