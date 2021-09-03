'Maharetli eller' bu hafta da ilgi bekliyor
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'Maharetli eller' bu hafta da ilgi bekliyor

'Maharetli eller' bu hafta da ilgi bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Her ayın 1. ve 3. Pazarı gerçekleşen organizasyon, 5 Eylül Pazar Günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliği ile başlatılan ve ilçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahallesi Meydanında kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarına bu Pazar günü de vatandaşların yoğun ilgisi bekleniyor. Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği ürünlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuluyor. - KAYSERİ

'Maharetli eller' bu hafta da ilgi bekliyor
'Maharetli eller' bu hafta da ilgi bekliyor
'Maharetli eller' bu hafta da ilgi bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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