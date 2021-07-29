'Maharetli Eler' bu Pazar görücüde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Maharetli Eler' bu Pazar görücüde

'Maharetli Eler' bu Pazar görücüde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğinde başlatılan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' bu Pazar günü misafirlerini ağırlayacak.

Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğinde başlatılan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' bu Pazar günü misafirlerini ağırlayacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından geçen yıl hayata geçirilen uygulamayla ev hanımlarının el emeği göz nuru ürünlerini sergilediği pazar, ilçenin tarihi güzelliklerinin yer aldığı Harman Mahallesi Meydanı'nda 1 Ağustos Pazar günü yeniden kurulacak. Ev yapımı gıdalardan el sanatlarına, ev tekstilinden organik tarım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürünlerin satışa sunulduğu pazar, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte her ayın ilk ve üçüncü pazar günü alıcıyla satıcıyı buluşturmaya devam ediyor.

Kurulduğu ilk haftadan itibaren yoğun ilgi gören pazar, 70'in üzerinde kadın üreticinin ürünlerinin vatandaşlarla buluşmasına imkan sağlıyor. - KAYSERİ

'Maharetli Eler' bu Pazar görücüde
'Maharetli Eler' bu Pazar görücüde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Fatma Girik Düm Tek Tek Sevda Erginci
Spor Mete Gazoz Aytaç Kara Metin Oktay Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Maharetli Eler' bu Pazar görücüde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 12:24:53. #1.16#

title