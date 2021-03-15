Mahalleyi uçurmakla tehdit etmişti...Şimdi de tırpanla saldırdı
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Mahalleyi uçurmakla tehdit etmişti...Şimdi de tırpanla saldırdı

15.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:18
Mahalleyi uçurmakla tehdit etmişti...Şimdi de tırpanla saldırdı

Bursa'da mahalleyi havaya uçurmakla tehdit edip doğalgaz borusunu patlatan, çaydanlıkla komşulara saldıran kadın, bu sefer de tırpanla komşularının üzerine yürüdü.

Bursa'da mahalleyi havaya uçurmakla tehdit edip doğalgaz borusunu patlatan, çaydanlıkla komşulara saldıran kadın, bu sefer de tırpanla komşularının üzerine yürüdü. Bir mahalle sakini, " Biz öldükten sonra kadınlar ölüyor' diye haber yapmayın" şeklinde tepki gösterdi.

Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahalle sakinlerinden Akgül Y., geçen yıl komşularıyla yaşadıkları tartışmanın ardından doğal gaz saatini baltayla parçaladı. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Akgül Y. sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Ancak Akgül Y. (42) ile mahalle sakinlerinin aralarındaki sorun bitmedi. Akgül Y. ocak ayında da çaydanlıkla komşularının üzerine yürümüştü.

Mahallede pek çok kişiyle çeşitli nedenlerle tartıştığı iddia edilen Akgül Y. hakkında şikayetlerini diye getiren komşulardan 66 yaşındaki Rüveyda Başık "Arkadaşlarımızla yürüyüşten geliyorduk. Akgül Y., yolumuzu kesti, hakaret etti. Elinde biber gazı vardı. Artık bıktık. Bizi tehdit ediyor. 'Sizleri, mahallede yaşatmayacağım' diyor. Çok küfürlü konuşuyor. Annesini kontrol etmesi için bir oğlu var; onu aradık. O da annesi Akgül Y. ile tartıştığı için karışmak istemiyor. Geçen yıl mahallede doğalgaz borularını patlattı. Yine yapmasından korkuyoruz." dedi.

Küçük kızı olduğunu ve uzaktan eğitim aldığını kendisinin de evden çalıştığını belirten bir başka mahalle sakini ise, "9 yaşında bir çocuğum var. Pandemi yüzünden evden çalışıyorum. Fakat pandemi yüzünden değil bu kadın yüzünden işimden olacağım. Müşterilerle bütün gün konuşmam gerekiyor. Ama bu kadın yüzünden asla konuşamıyorum. Sürekli ağıza alınmayacak küfürler. Biz duydukça bizim yüzümüz kızarıyor artık. Sürekli psikolojik ve fiziksel olarak şiddet eğiliminde. Böyle giderse artık mahkeme dosyalarında bizim adımız şikayetçi değil, maktül olarak yer alacak. Çünkü artık limitleri doldurdu. O yüzden bu kadının bir an önce buradan gitmesini istiyoruz. Hastaysa hastaneye alsınlar, psikopatsa yatırsınlar. Biz öldükten sonra kadınlar ölüyor diye haber yapmayın" dedi.

Diğer yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, Akgül Y.'nin Rüveyde ve diğer bir komşusunun yolunu kestiği ve onlarla tartıştığı görüntüler yer aldı. - BURSA

Mahalleyi uçurmakla tehdit etmişti...Şimdi de tırpanla saldırdı
Mahalleyi uçurmakla tehdit etmişti...Şimdi de tırpanla saldırdı
Mahalleyi uçurmakla tehdit etmişti...Şimdi de tırpanla saldırdı
Mahalleyi uçurmakla tehdit etmişti...Şimdi de tırpanla saldırdı
Mahalleyi uçurmakla tehdit etmişti...Şimdi de tırpanla saldırdı
Mahalleyi uçurmakla tehdit etmişti...Şimdi de tırpanla saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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