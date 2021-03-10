Kasımbağı Mahallesin'den kargalara ziyaret
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Kasımbağı Mahallesin'den kargalara ziyaret

10.03.2021 08:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 08:46
Kasımbağı Mahallesin'den kargalara ziyaret

Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Kasımbağ'a mahallesindeki bir ağaçlık alana sürekli gelen kargalara vatandaş çare bulamadı. Ekinlere verdiği zarardan ve çıkardığı sesten dolayı rahatsız olan insanlar ne yaptıysa kargalar alanı terk etmedi. Kasımbağı Mahallesi artık kargaları ziyarete geliyor.

VAN'ın Erciş ilçesinde, özellikle gün batımına yakın zamanlarda ortaya çıkan, sesleri ve ekinlere verdikleri zarar nedeniyle Kasımbağı Mahallesi'nde oturanlara sıkıntı yaşatan kargalar, tüm çabalara rağmen bulundukları ağaçlık alanı terk etmezken, meraklıların ilgisini çekmeye başladı. Kargaları merak eden birçok kişi ve fotoğrafçı ise son zamanlarda mahalleyi ziyarete geliyor. 

Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kasımbağı Mahallesi'nde özellikle gün batımına yakın zamanlarda ortaya çıkan yüzlerce karga, hem çıkardıkları ses nedeniyle hem de ekinlerinin zarar görmesi ihtimali nedeniyle mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Kargalardan rahatsız olan mahalle sakinleri, onları kovmak için ilginç bir yöntem uyguladı. Mahalle sakinleri, havanın kararması ile birlikte gelen kargaları davul ve tef çalarak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak mahalle sakinlerinin tüm çabasına karşın kargalar kavak ağaçlarının bulunduğu mahalleyi terk etmedi.  Mahalleliye sıkıntı yaşatan kargalar, meraklılarının ise ilgisini çekmeye başladı. Kargaları merak eden birçok kişi ve fotoğrafçı, son zamanlarda mahalleye gelip, fotoğraf çekiyor. Bu durum karşısında şaşkınlık yaşayan Kasımbağı sakinleri yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi. Kargaları merak eden 2 çocuk babası Fatih Gürses ise mahallede ilginç görüntülerin yaşandığını ve fotoğraf çektiğini belirterek, "Bu durumu izlediğim haberlerden öğrendim. Mahallede yaşayanlara büyük sıkıntı yaşatıyorlar. Davul ve tef çalmalarına rağmen sonuç alamamışlar. Ben de merak edip mahalleye geldim. Kargaların resmini çekip arşivimde bulundurmak istiyorum" dedi.


Kasımbağı Mahallesin'den kargalara ziyaret
Kasımbağı Mahallesin'den kargalara ziyaret
Kasımbağı Mahallesin'den kargalara ziyaret
Kasımbağı Mahallesin'den kargalara ziyaret
Kasımbağı Mahallesin'den kargalara ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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