Mahalleyi tavus kuşları sardı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Mahalleyi tavus kuşları sardı - Haber
Manisa, Sabah, Evren, Güncel

Mahalleyi tavus kuşları sardı

Manisa'daki büyük bir sitede ikamet eden hayvansever vatandaş tarafından yetiştirilen ve sayıları 13'e ulaşan tavus kuşları adeta siteyi sardı.

08.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:26
Mahalleyi tavus kuşları sardı

Manisa'daki büyük bir sitede ikamet eden hayvansever vatandaş tarafından yetiştirilen ve sayıları 13'e ulaşan tavus kuşları adeta siteyi sardı. Her sabah mahalle büyüklüğündeki siteye dağılıp akşam hava kararmadan sitenin bahçesindeki çınar ağacının üzerinde tüneyen tavus kuşları rengarenk görüntüleriyle görenleri kendilerine hayran bırakıyor. Muazzam renkteki tüyleri ve kuyruklarıyla evlerin bahçe ve balkonlarında gezen tavus kuşları kimi zaman da çatılarda gezerken renkli görüntüler oluşturuyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesindeki Barış Alanı Öncü Sitesi içerisinde kafe işleten Okan Evren, 15 sene önce iş yerine renk olsun diye bir erkek tavus kuşu aldı. Evren, tek başına yaşayamayan kuşun bir kaç kez kaçması üzerine 2 yıl sonra çareyi bir de dişi tavus kuşu almakta buldu. Üreyerek çoğalmaya başlayan tavus kuşlarının sayısı 15 yılda 13'e ulaştı. Onlarca tavus kuşu mahalle sakinlerinin de vazgeçilmezi haline geldi. Bazı mahalle sakinleri evlerinin balkonlarına konup odalarına kadar giren devasa kuşlara alıştıklarını ifade ederken, bazıları ise evlerini uygun fiyatla satışa çıkardı.

Hemen hemen her evin çatısında, ya da balkonunda görülmeye başlanan kuşlar için sitenin bir çok yerinde su ve ekmek kapları bulunuyor. Balkon ya da çatılardan birbirlerine seslenen tavus kuşları metrelerce ileriden bulundukları yerleri birbirlerine haber veriyor. Kuşların her sabah 7'de kafenin bahçesindeki yaşlı çınar ağacının üzerinden uçarak mahalleye dağıldığını, akşam hava kararmadan öncede aynı ağaç üzerinde toplanıp bir araya geldiğini anlatan Okan Evren, "Bunların hepsi uçabiliyor. Sabahları uçup akşam olunca bu çınar ağacında uyuyorlar. Buğday, mısır her şeyi yiyorlar. Gelen misafirler bazen ekmek getiriyor" diye konuştu.

(Süleyman Aydın/İHA)

Mahalleyi tavus kuşları sardı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Mahalleyi tavus kuşları sardı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haber
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haber
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor Haber
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haber
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Can Yaman Berkay Şahin Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor İsmail Kartal Malcolm Thomas Hikmet Karaman Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Mahalleyi tavus kuşları sardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 12:39:09. #1.15#