Mahalleyi Seferber Eden Okul Sevgisi

Mardin'in Artuklu ilçesinde kentin ilk kız İmam Hatip lisesi olan Kız Anadolu İmama Hatip Lisesi mahalle sakinleri, öğretmen, öğrencilerin el birliği ile yeni bir görünüme kavuştu. Geçmiş yıllarda mahallede okulu taşlayan delikanlılar şimdi okulu yeni görünüme kavuşturmak için gece gündüz çalışıyor.

Artuklu ilçesinde bulunan ve 1972 yılında yapılan Mardin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Aslan Ece'nin başlattığı yenilenme çalışması mahalle de seferberliğe dönüştü. Bir ay içinde öğrenciler veliler, mahalle sakinleri el birliği ile gece gündüz çalışarak okulun yeni modern ve sanat tablosuna dönüşmesini sağladı. Mahalle sakinleri ellerinde boya fırçaları ile çocuklarını okuttukları okullarına sahip çıkarken geçmiş yıllarda okulu taşlayan mahalle gençleri de ellerinde fırçalar ile mahallede çocukların okuması için okulu güzelleştirmek için gece gündüz çalıştı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Mardin Kız İmam Hatip Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Aslan Ece, kendisini en çok mutlu eden okulu taşlayan mahalle gençlerinin bu seferberliğe destek vermesi olduğunu ifade ederek doğru iletişim ile mahallenin nasıl seferber olduğunu anlattı. Ece; "Bu çalışmalarımız yaklaşık 1 aydır devam etmekte okulumuz 1972 yılında inşa edilmişti. Öğrencilerimizi daha çok mutlu etmek şartları güzelleştirmek için bu çalışmaya başladık. Biz kimseyi aslında ikna etmedik. Biz kendimiz başladık kendileri geldiler. Yeri geldi okulda sabahladık. Kimsenin beklentisi olmadı. Para karşılığı yapılan bir eylem değildi aslında bu mahallelinin sevgisi öğrencilerin desteği ile okulumuzu güzelleştirdik. Beni en çok mutlu ve onure eden okula geçen senelerde zarar veren gençler şimdi okulumuzu güzelleştirmek için gönüllü olarak katıldılar. Şimdi ise okulumuzu tehlikelere karşı koruyorlar buda bizleri mahalle sakini öğrenciler ve hepimizi çok mutlu etti" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda okuldaki kuşları taşlayan ve inşaat işçisi ile kavga ederek karakolluk olan Hasan Gürbüz geçmişte yaşadıklarını aktarırken, "Aslan hocayı kuşlara yuva yaparken gördüm. Bende geldim yardım ettim. Geçmişte burada bir kuşu taşlarken okul ve inşaat ustaları ile karakolluk olmuştuk. İşçiyi taşladık. O zaman öğretmenler şikayetçi olmuştu. Şimdi okul güzelleşti mahallemizde güzelleşti" diye konuştu.

Eylül Alparslan, okulda yeni olduğunu belirterek, "Ortaköy'den geldim. Okulu müdürümüz arkadaşlarımızı çok sevdim. Okulumdan çok mutluyum ve memnunum" şeklinde konuştu.

Okul sınıf başkanı olan Dilek Bingül, okullarının 1972 yılından kalma Mardin'in en eski okullarından olduğunu söyledi. Bingül, "Bizlerde tarihe meydan okuduk yeniklikler ile okulumuzu güzelleştirdik. Eğitim kalitesinin arttırılmasına sebebiyet veriyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Gülseren Çakar okulun yenilenmesi ile güzel bir görünüme kavuştuğunu belirterek çocuklarının daha aydınlık ve güzel bir ortamda okumasından mutlu olduklarını ifade etti.

Okullarına sevdalanan mahalle sakinleri okulda kuşlara yuva, duvarlara yaptıkları resimlerin ardından şimdi de öğrenciler için voleybol ve futbol sahası için kolları sıvadı. Saha düzleştirme çalışmaları sürerken toprak zemin için kepçelerle çalışmalar devam ediyor. - MARDİN