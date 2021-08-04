Mahalleye sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu
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Mahalleye sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu

Mahalleye sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Düzağaç Mahallesi'ne sıçrayan yangın, muhtarı ağlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Düzağaç Mahallesi'ne sıçrayan yangın, muhtarı ağlattı. "Dayanamaz hale geldik, gece gündüz. Olmaz ki şöyle bir tanıyın, canımız gitti, yanıyoruz. Sadece söndürme çalışmalarını izliyoruz elimizden bir şey gelmiyor" diyerek ağlayan muhtar, çaresizce söndürme çalışmalarını takip etti.

Manavgat ilçesine bağlı Kızıldağ ve Çardak mahallerindeki yangın, Düzağaç Mahallesi Muhtarı Ali Güven'in doğup büyüdüğü mahallesine sıçradı. Yangının mahallesine kadar gelmesiyle gözyaşlarına boğulan Muhtar Ali Güven, ellerinden bir şey gelmediğini, sadece çalışmaları izlediklerini söyledi. Güven, "Biz bu ağaçların dibinde meydana geldik. Anamız, bizi buralarda doğurdu. Zor durumdayız, dayanamıyoruz, bizi bıraksınlar söndüreceğimize söz veriyoruz, köylüyü serbest bıraksınlar, pilimiz bitti. Helikopterler geliyor bir su atıyor ama biz seyrediyoruz sadece, bir şey yapamıyoruz. Dayanamaz hale geldik, gece gündüz. Olmaz ki şöyle bir tanıyın, canımız gitti, yanıyoruz. Dayanamıyoruz, yapacak bir şey yok. Gece gündüz buradayız. Vatandaş çevre mahallelerde eli tırmıklı bekliyor. Bizi serbest bıraksınlar, söndüremezsek ateşin içine atacağım kendimi" diye konuştu.

Muhtar ve mahalle sakinleri yaşananları çaresizlik içinde izledi. - ANTALYA

Mahalleye sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu
Mahalleye sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu
Mahalleye sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu
Mahalleye sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu
Mahalleye sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu
Mahalleye sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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