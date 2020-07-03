Mahalleye inen bozayı ailesi çöp konteynerlerine dadandı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan dünyanın tek göç eden bozayıları geldikleri mahallelerdeki çöp konteynerlerinde karnını doyuruyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan dünyanın tek göç eden bozayıları geldikleri mahallelerdeki çöp konteynerlerinde karnını doyuruyor.

İlçede genellikle havanın kararmasıyla ormanlardan çıkarak özellikle İnönü Mahallesi'ne gelen ve aralarında yavruları olan anne ile yavru ayıların da olduğu bozayılar, çöp konteynerlerini tek tek devirerek içindeki atıklarla beslenmeye çalışıyor.

Devirdikleri çöp konteynerlerindeki atık yiyeceklerle karnını doyuran bozayılar, tekrar ormana dönüyor.

Genellikle akşamları mahalledeki cadde ve sokaklarda dolaşan ayılar, zaman zaman vatandaşla da karşılaşabiliyor.

Mahalle içinde ayıları gören vatandaşlar ise polis merkezini arayarak mahalleden çıkarılmaları için yardım istiyor.

Mahalle sakinlerinden Ümit Şimşek, ayıların artık çok sık görüldüğünü, bunun da kendilerini korkuttuğunu belirterek, "Eve giderken ayıcıklar bizi karşıladı, çöpteki yiyecekleri bitirince evimize geçeceğiz. Tabii ki bu hepimiz için büyük bir korku ve her akşam farklı bir sıkıntı ile eve gidiyoruz, bugün ayı ile karşılaşacak mıyız karşılaşmayacak mıyız diye. Bu hepimizi korkutuyor. Bununla ilgili gerekli çözümün bulunacağına inanıyorum." diye konuştu.

Yöre sakinlerinin izlediği ayılar, çöp konteynerinde karnını doyurduktan sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA