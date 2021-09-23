MAHALLEYE İNEN AYIYI GÖRÜNTÜLEDİLER - Haberler
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MAHALLEYE İNEN AYIYI GÖRÜNTÜLEDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aç kalan ayı, mahalleye indi.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde aç kalan ayı, mahalleye indi. Yiyecek arayan ayı, mahalle sakinlerinin araçlarıyla yönlendirdiği ormanda gözden kayboldu.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'ne inen ayı, mahalleliyi korkuttu. Çöplerden yiyecek arayan ayı, mahalle sakinlerinin araçlarıyla yönlendirdiği ormanda gözden kayboldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar, aç kalan ayıların zaman zaman mahalleye indiğini söyledi.

MAHALLEYE İNEN AYIYI GÖRÜNTÜLEDİLER

MAHALLEYE İNEN AYIYI GÖRÜNTÜLEDİLER

MAHALLEYE İNEN AYIYI GÖRÜNTÜLEDİLER

MAHALLEYE İNEN AYIYI GÖRÜNTÜLEDİLER
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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