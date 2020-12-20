Mahalleye dadanan hırsızlar yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mahalleye dadanan hırsızlar yakalandı

20.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:30
Mahalleye dadanan hırsızlar yakalandı

Malatya'da Şehit Fevzi Mahallesi'ne dadanan hırsızlar düzenlenen operasyonla yakalandı.

Malatya'da Şehit Fevzi Mahallesi'ne dadanan hırsızlar düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya merkez ilçe Battalgazi Şehit Fevzi Mahallesi'nde bir ikamette 3 demir kapı, 3 demir doğrama kapı, 3 pencere ve çeşitli malzemeler çalındı. Şehit Fevzi Mahallesi'nde başka bir ikametten ise 1 demir pencere korkuluğu, 1 tezgah profili, 1 demir kapı, 1 su saati ve çeşitli malzemeler çalındı. Yaşanan hırsızlık olayları üzerine harekete geçen Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalarda olaylarla bağlantılı 2 şahsı tespit etti. Yapılan operasyon ile gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin çalmış oldukları yaklaşık 4 bin 500 TL değerindeki malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Belediyeye ait demir platformlar çalındı

Şehit Fevzi Mahallesi'nde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığına ait 20 bin TL değerindeki demir platformlar da çalındı. Yürütülen çalışmalarda olayı gerçekleştiren 4 kişi tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin çalmış oldukları malzemeler ise bulunarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığına teslim edildi.

Çalınan malzemeleri satın alan bir şahsa ise suç eşyasını satın almaktan adli işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Varank Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Şevket Çoruh Merve Dizdar Demet Akalın Ayşegül Yıldız
Spor Pierre Webo Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Adana Gaziantep Galatasaray Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mahalleye dadanan hırsızlar yakalandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 12:45:53. #1.14#
title