Mahallesine asfalt atılan muhtar iki adak kesti
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Mahallesine asfalt atılan muhtar iki adak kesti

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce mahallelerde asfalt çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

Mahallesine asfalt atılan muhtar iki adak kesti
07.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:35

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce mahallelerde asfalt çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Ayazmana Mahallesinde 20 sokakta asfalt yenileme çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak freze ile yorgun asfaltı kaldırırken, yol tesviyesi gerçekleştirildi. Tüm bu çalışmaların ardından son olarak asfalt çalışmaları başladı.

Ayazmana Mahallesi Muhtarı Süleyman Kocaer ise yıllardan buyana mahalleli olarak asfalt beklediklerini, Şükrü Başdeğirmen'in başkanlık görevine gelmesiyle taleplerinin karşılık bulduğunu söyledi.

Mahallelerinde asfalt çalışması başlaması halinde adak keseceği sözünü verdiğini belirten Kocaer, bunun gerçekleşmesiyle iki adet adak kurbanı kesimi gerçekleştirerek, çalışmalardan dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti.

"Bisiklet dahi sürülemiyordu"

Ayazmana Mahallesi Muhtarı Süleyman Kocaer, "Mahallem olarak bugün mutlu ve huzurlu bir gün yaşıyoruz, mahallemiz asfaltlanıyor. Başkanımdan asfalt talebinde bulunmuştuk. Yollarımızda bisiklet dahi sürülemiyordu. Başkanımızın talimatıyla 20 sokağımızda asfalt çalışması başlatıldı. Başkanımıza ve ekibine şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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