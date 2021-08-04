Mahallesi yanmaktan kurtarılan vatandaş ekipleri yere göğe sığdıramadı
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Mahallesi yanmaktan kurtarılan vatandaş ekipleri yere göğe sığdıramadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mahallesi yanmaktan kurtarılan vatandaş ekipleri yere göğe sığdıramadı "Karaman Antep itfaiyesi yiğitlerine kurbanım. Ümutlu köyünü kurtardılar.

Mahallesi yanmaktan kurtarılan vatandaş ekipleri yere göğe sığdıramadı

"Karaman Antep itfaiyesi yiğitlerine kurbanım. Ümutlu köyünü kurtardılar. Umutlu köyü yanacaktı."

ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan ve ilçe merkezine kadar ilerleyen yangın helikopter ve uçakların yanı sıra karadan müdahale eden itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi ile yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.Mahallesi yanmaktan kurtarılan vatandaş ise ekiplere olan minnetini çekip paylaştığı video ile gösterdi.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki ormanlık alanda başlayan ve ilçe merkezine yaklaşan alevler, yerleşim yerini tehdit etmeye başladı. Bölgeye sevk edilen uçak, helikopterlerle havadan müdahale edilen yangına karadan ise itfaiye ekipleri sevk edildi. Gaziantep ve karaman'dan bölgeye desteğe giden itfaiye ekipleri ise yerleşim yerlerinin en uç noktası olan Ümitli Köyü'ne gönderildi. Burada barikat kuran Gaziantep ve Karaman itfaiye ekipleri, koordine bir şekilde yürütülen çalışma ile yangını söndürmeyi başardı. Başarılı bir çalışma ile Umutlu Köyü'nün tamamen yanmasını önleyen ekiplere vatandaşlar ise teşekkür etti.

Bir vatandaş ise itfaiye erinden cep telefonu kamerasını açmasını ve sosyal medyada oluşan algılara karşı konuşacaklarının yayınlanmasını istedi. İtfaiye ekiplerinin isminin Abidin olduğunu söyleyen şahıs, itfaiye ekiplerine yönelik yaptığı teşekkür konuşmasında ise, "Karaman Antep itfaiyesi yiğitlerine kurbanım. Ümutlu köyünü kurtardılar. Umutlu köyü yanacaktı. Helal olsun helal. Alıyorsun değil mi kameraya, gönderdim gitti" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada ilgi gören görüntüler üzerine hem itfaiye ekipleri hem de konuşmayı yapan şahıs, kullanıcıların beğenisini kazandı.

Mahallesi yanmaktan kurtarılan vatandaş ekipleri yere göğe sığdıramadı
Mahallesi yanmaktan kurtarılan vatandaş ekipleri yere göğe sığdıramadı
Mahallesi yanmaktan kurtarılan vatandaş ekipleri yere göğe sığdıramadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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