Mahallesi yanmaktan kurtarılan vatandaş ekiplere övgüler yağdırdı
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Mahallesi yanmaktan kurtarılan vatandaş ekiplere övgüler yağdırdı

Mahallesi yanmaktan kurtarılan vatandaş ekiplere övgüler yağdırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan ve ilçe merkezine kadar ilerleyen yangın, helikopter ve uçakların yanı sıra itfaiye ekiplerinin karadan başarılı müdahalesi ile yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan ve ilçe merkezine kadar ilerleyen yangın, helikopter ve uçakların yanı sıra itfaiye ekiplerinin karadan başarılı müdahalesi ile yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Mahallesi yanmaktan kurtarılan vatandaş ise ekiplere olan minnetini çektiği video ile gösterdi.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki ormanlık alanda başlayan ve ilçe merkezine yaklaşan alevler, yerleşim yerini tehdit etmeye başladı. Bölgeye sevk edilen uçak ve helikopterlerle havadan müdahale edilen yangın için karadan da itfaiye ekipleri sevk edildi. Gaziantep ve Karaman'dan bölgeye desteğe giden itfaiye ekipleri ise yerleşim yerlerinin en uç noktası olan Umutlu köyüne gönderildi. Burada barikat kuran Gaziantep ve Karaman itfaiye ekipleri, koordineli şekilde yürütülen çalışma ile yangını söndürmeyi başardı. Başarılı bir çalışma ile Umutlu köyünün yanmasını önleyen ekiplere vatandaşlar teşekkür etti.

Bir vatandaş ise itfaiye erinden cep telefonu kamerasını açmasını ve sosyal medyada oluşan algıya karşı, konuşacaklarının yayınlanmasını istedi. İsminin Abidin olduğunu söyleyen vatandaş, itfaiye ekiplerine yönelik yaptığı teşekkür konuşmasında, "Karaman Antep itfaiyesi yiğitlerine kurbanım. Ümutlu köyünü kurtardılar. Umutlu köyü yanacaktı. Helal olsun helal. Alıyorsun değil mi kameraya, gönderdim gitti" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören video çok sayıda beğeni aldı. - ANTALYA

Mahallesi yanmaktan kurtarılan vatandaş ekiplere övgüler yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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