Mahallenin Muhtar Anası Ramazan'da ihtiyaç sahiplerini unutmadı
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Mahallenin Muhtar Anası Ramazan'da ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Mahallenin Muhtar Anası Ramazan'da ihtiyaç sahiplerini unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Giresun'da Hacı Hüseyin Mahallesi Muhtarı İpek Can, yardımsever vatandaşların da desteğiyle Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor.

Giresun'da Hacı Hüseyin Mahallesi Muhtarı İpek Can, yardımsever vatandaşların da desteğiyle Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor.

Giresun'da hem pazarcılık yapan hem de mahallenin muhtarı olan İpek Can, Ramazan ayında mahallesindeki ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek hayırseverlerin desteğiyle yardımda bulunduğunu belirterek "Bilindiği gibi pandemi gölgesinde bir ramazan geçiriyoruz. Bu süreçte her zamankinden daha çok ihtiyaç sahibi aileleri düşünmemiz gerekiyor. Ben de öncelikle kendi mahallemdeki dulları, yetimleri ve ihtiyaç sahibi herkesi tespit ettim. Zenginden alıp fakire veren bir anlayışla hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyorum. Maksadımız kimsenin pandemi gölgesinde geçen Ramazan ayında zorluk çekmemesidir. Kaldı ki mahallemde Ramazan ayı dışında da ihtiyaç sahiplerine giysi, yakacak ve gıda yardımlarında bulunmaya özen gösteriyoruz. Yeter ki ihtiyaç sahibini tespit edelim mutlaka bir hayırsever çıkıyor. Allah her ihtiyaç sahibine bir hayırsever bulduruyor" dedi. - GİRESUN

Mahallenin Muhtar Anası Ramazan'da ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Mahallenin Muhtar Anası Ramazan'da ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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