Mahallenin maskotu kedi iyileşerek sağlığına kavuştu

Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nda enfeksiyon tedavisi gören sahipsiz kedi sağlığına kavuştu.

Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nda enfeksiyon tedavisi gören sahipsiz kedi sağlığına kavuştu.

Yeni Mahalle sakinlerinden Volkan Adalı, sahipsiz ancak mahalleli tarafından sevilen ve mahallenin maskotu kedinin rahatsızlandığını görünce hemen Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nı aradı ve yardım istedi. Belediye ekipleri tarafından aciliyetle alınan, ağzında oluşan yaralar nedeniyle beslenme güçlüğü çeken kedi, uygulanan 16 günlük bir enfeksiyon tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Kedinin iyileşerek mahalleye döndüğünü gören mahalle sakini Volkan Adalı kedinin sağlığına kavuşması nedeni ile mutlu olduğunu belirterek " Semtimizin hasta kedileri vardı, Belediye görevlilerini aradık. Sağ olsunlar, belediye ekipleri kırmadılar bizi, geldiler. Tedavisini sağlayıp geri getirdiler hayvanlarımızı. Bu konuda belediyemize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı