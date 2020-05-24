Mahallenin gençlerinden köçekli, palyaçolu bayram eğlencesi MERSİN'de, Nasreddin Hoca, Hacivat ile Karagöz, köçek, palyaço ve çizgi film kahramanlarının kıyafetlerini giyen gönüllü gençler, bayramda evden çıkamayan vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı.

MERSİN'de, Nasreddin Hoca, Hacivat ile Karagöz, köçek, palyaço ve çizgi film kahramanlarının kıyafetlerini giyen gönüllü gençler, bayramda evden çıkamayan vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı.

Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Dindar, mahalle sakinleri ile birlikte sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar için eğlence düzenledi. Nasreddin Hoca, köçek, aşuk ile maşuk, Karagöz ile Hacivat, palyaço ve çizgi film kahramanlarının kıyafetleri giyen gençler, müzik eşliğinde sokak sokak gezerek vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı. Evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan mahalle sakinleri, şarkılara alkış tutarak eşlik etti. Sokağa çıkma kısıtlaması 6 saatliğine kaldırılan ve sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, gençlerle birlikte oynayarak mutlu anlar yaşadı. Gençler, sokağa çıkan vatandaşlara şeker ikram ederek, bayramlarını kutladı.

Etkinlikle ilgili olarak açıklama yapan Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar, "Buruk bir bayram kutluyoruz bu yıl. Biz mahallenin gençleri ile bir araya gelerek mahallemizdeki vatandaşların bayramını biraz farklı kutlayalım istedik. Şeker bayramında, şeker tadında bir bayram geçirmeleri adına da böyle bir organizasyon tertip ettik. Umarım vatandaşlarımı memnun kalmışlardır" dedi.

Etkinliğe eşlik eden herkese teşekkür eden Muhtar Dindar, işaret dili ile herkesin bayramını kutladı.

Kaynak: DHA