Mahallenin evlatları yaşlıları unutmuyor Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, ihtiyaç sahiplerini unutmayarak bölgelerinde bulunan börekçilerden aldıkları poğaça ve börekleri 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, ihtiyaç sahiplerini unutmayarak bölgelerinde bulunan börekçilerden aldıkları poğaça ve börekleri 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgilenmeye devam ediyor. Bekçiler, evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi yaşlılara, bölgelerinde bulunan börekçi dükkanlarından poğaça, börek ve benzeri ürünleri alıp belirlenen ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Belirli aralıklarla bekçiler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştıran bu yardımlar için vatandaşlar teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA