Mahallenin çocuklarından "çöp" mesaisi

24.08.2019 16:10

Manisa'nın Demirci ilçesinde kırsal mahallede yaşayan çocuklar yaşadıkları mahallenin cadde, sokak ve yeşil alanlarındaki çevre temizliği yaptı.

İlçenin kırsal mahallerinden Bardakçı'da "Köyümü ve Doğamı Seviyorum, Kirletmiyorum Koruyorum" kampanyası kapsamında yaklaşık 50 çocuk 30 torba çöp topladı.

Bardakçılılar Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Karagül, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğaya atılan her çöp tanesinin çevreyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Çocuklarla birlikte düzenlenen kampanyayla örnek bir çalışmaya imza attıklarını dile getiren Karagül, "Hem çocuklarımıza çevre bilincini aşıladık, hem de gelecek nesillerimize tertemiz bir doğa bırakmak için gayret ettik. Bundan sonra her ay bu çalışmayı mahallemizde yürüteceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA