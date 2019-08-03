Mahalleliyi rahatsız ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kişilerin huzurunu bozduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kişilerin huzurunu bozduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Umurça Mahallesi'nde bir kişinin huzuru bozduğu ihbarını alan polis ekipleri, çalışma başlattı.
Gözaltına alınan A.O.M. (22) emniyetteki işlemlerinin ardından "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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