Mahalleliyi endişelendiren kurt için emniyet ve belediyeden ortak çalışma
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Mahalleliyi endişelendiren kurt için emniyet ve belediyeden ortak çalışma

16.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:29
Mahalleliyi endişelendiren kurt için emniyet ve belediyeden ortak çalışma

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, dağlarda yiyecek bulamadığı için ilçe merkezine inen kurdun mahalleliyi endişelendirmesinin ardından polis ve belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, dağlarda yiyecek bulamadığı için ilçe merkezine inen kurdun mahalleliyi endişelendirmesinin ardından polis ve belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmada, kurda ait ize rastlanılmazken, bölge halkı da tedbirli davranmaları konusunda uyarıldı. 

?Yüksekova'da etkili olan dondurucu soğukların yaban hayvanlarını da olumsuz etkilemesi üzerine ilçedeki Esenyurt, Dize ve Cumhuriyet mahallelerinde kurt görülmeye başlandı. Dün sabah ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'ne inen kurt, çevredekilerin endişeli bakışları arasında yiyecek aradı. Daha sonra bölgeden uzaklaşan kurdun yiyecek aradığı anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Cadde ve sokaklarda yiyecek arayan kurtların mahallede endişeye neden olmasının ardından polis ve belediye ekipleri, çalışma başlattı. Aç kalan kurtların halka zarar vermemesi için sokak aralarında kurt arayan ekipler, dışarı çıkılmamasını isterken, dün akşam yaptıkları çalışmalarda ise kurda ait ize rastlamadı. Yetkililer, çalışmaların süreceğini, vatandaşın da tedbirli davranması gerektiğini söyledi. 


Mahalleliyi endişelendiren kurt için emniyet ve belediyeden ortak çalışma
Mahalleliyi endişelendiren kurt için emniyet ve belediyeden ortak çalışma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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