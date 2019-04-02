Mahalleliye panik yaşatan yangında 4 kişi hastanelik oldu

SİVAS - Sivas'ta bir binada çıkan yangında 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ta İstiklal Mahallesi 62. Sokakta bulunan bir apartmanın 1. Katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Ev kullanılmayacak hale gelirken üst yanan evin üst katlarında oturan 1'i çocuk 4 kişi çıkan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Mahallede kısa süreli panik yaşandı. Yanan evde yaşayan olmadığı belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA