BODRUM, MUĞLA (İHA) - Mahallelinin yasak parka tepkisi: Saatlerce kaldırılmayan otomobilin üzerini çöplüğe çevirdiler

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöp konteynerlerinin önüne park eden ve saatlerce kaldırılmayan otomobilin üzerine çöplerin konulması ilginç görüntüler oluşturdu.

Bodrum'da sürücüler tarafından gelişigüzel park edilen araçlar, çeşitli sorunlara yol açıyor. Yaya ve araç trafiğini aksatan, engelli vatandaşların kaldırımları ve yolları rahat bir şekilde kullanmasına engel olan araçlar, nüfusun artmasına paralel olarak artıyor. Son olarak Türkkuyusu Mahallesindeki Türkkuyusu Camii önündeki konteynerlerin önüne sürücüsü öğrenilemeyen bir araç park edildi. Gece park edildiği iddia edilen araç sebebiyle konteynerin olduğu alana rahat ulaşamayan mahalle sakinleri, çöplerini aracın üzerine koyunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Bölge esnafı, "Biz sabah erkenden geldiğimizde araç orada park halindeydi. Büyük ihtimalle geceden park edilmiş. Mahalleli de tepkisini bu şekilde ortaya koymuş" diye konuştu.