Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
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Mahallelinin sopalı domuz nöbeti

06.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:14
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti

MALATYA'nın Darende ilçesinde, sık sık dağdan ilçe merkezine inen yaban domuzları, dün akşam tekrar görüldü.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, sık sık dağdan ilçe merkezine inen yaban domuzları, dün akşam tekrar görüldü. Tedirgin olan mahalleli, domuzlara karşı sopalarla nöbet tutmaya başladı, yetkililerden yardım istedi.

Darende ilçesinin İbrahimpaşa Mahallesi'ne dağdan inen yaban domuzları bahçeye girerek tellere ve kümese zarar verdi. Bunun üzerine domuzlara karşı önlem alan mahalleli, güvenlik kameraları kurdu. Dün akşam domuzların bahçelere girip, yiyecek aradı. O anlar kameraya yansırken, olayın ardından mahalleli, domuzlara karşı sopalarla nöbet tutmaya başladı.Yaban domuzlarının sık sık bahçelerine girdiğini, konuyu yetkililere bildirdiklerini belirten mahalleli, önlem olarak nöbet tutmaya devam edeceklerini söyledi.


Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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