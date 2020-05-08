Mahallelinin sahur sürprizi polisi duygulandırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mahallelinin sahur sürprizi polisi duygulandırdı

Mahallelinin sahur sürprizi polisi duygulandırdı
08.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:05

İzmir'de, mahallelerindeki tüm sorunlarına koşan, her istediklerinde yanlarında olan polislerin yalnız sahur yapmalarına gönülleri razı olmayan vatandaşlar, hazırladıkları yemeklerle polislerle sahur yaptı.

İzmir'de, mahallelerindeki tüm sorunlarına koşan, her istediklerinde yanlarında olan polislerin yalnız sahur yapmalarına gönülleri razı olmayan vatandaşlar, hazırladıkları yemeklerle polislerle sahur yaptı.

Konak ilçesinde 23 mahalleye bakan, 58 polis ve 7 bekçinin görev yaptığı Gültepe Polis Merkezinde gece vardiyasında görevli polislerin sahurda yalnız kalmalarına gönülleri razı olmayan vatandaşlar ve bazı mahalle muhtarları, sahurda onlarla bir araya gelmeye karar verdi.

Polislere sahur programı hazırlayan vatandaşlar, gece evlerinde hazırladıkları yiyeceklerlerle, polislerin de sahur hazırlığı yaptığı esnada polis merkezine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Karşılarında vatandaşları gören polisler büyük mutluluk yaşarken, polis merkezi önüne kurulan masalarda sosyal mesafe korunarak birlikte sahur yapıldı ve oruca niyet edildi.

Polis vatandaş dayanışması

Ulubatlı Mahallesi Muhtarı Şengül Kahramaner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin her zaman desteğini gördüklerini, sürekli irtibat halinde olduklarını, mahalle muhtarları olarak polis merkezindeki polisleri yalnız bırakmamak için böyle bir organizasyon yaptıklarını anlattı.

Kahramaner, "Polis ekiplerimiz özellikle Kovid-19 sürecinde çok büyük emek sarf ettiler. 65 yaş üstüne, hastalarımıza, maaşı çekilecek olan vatandaşlara herkese koştular. Allah razı olsun biz kendilerini seviyoruz. Çok memnunuz. Biz de sahur programı düzenleyerek onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Mahallemizden vatandaşlarımızla soframızı kurduk." diye konuştu.

Anadolu Mahallesi Muhtarı Hasan Bağcı da emniyet mensuplarıyla güzel bir sahur yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Polislerle her zaman dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan Bağcı, "Amirimiz Mustafa Keskin ve memur arkadaşlarımız burada halkla dayanışma içerisinde. Çok güzel bir birliktelik, dayanışma sergiliyoruz." dedi.

Sahura gelen vatandaşlardan Adnan Sertkaya da polislerle kendilerini bir aile gibi gördüklerini ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Döne Kılıçbarlar ise sahur için polis merkezine gidileceğini öğrenmesi üzerine kendisinin de katılmak istediğini belirtti.

Polislerin her zaman yardımlarına koştuğunu belirten Kılıçbarlar, "Her zaman bize destek veriyorlar. Bu güzel günde yanlarında olmak istedik. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz kendilerinden çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri de kendilerine sürpriz sahur hazırlayan mahalle sakinleri ve muhtarlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haberler
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haberler
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haberler
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haberler
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı Haberler
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Denizlili esnaf dükkanının önüne koyduğu raftaki gıdalarla iyiliğe aracı oldu
Denizlili esnaf dükkanının önüne koyduğu raftaki gıdalarla iyiliğe aracı oldu
Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı
Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı
Antwerp, milli kaleci Sinan Bolat ile yollarını ayırdı
Antwerp, milli kaleci Sinan Bolat ile yollarını ayırdı
'Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok' diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
"Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok" diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Deniz Gezmiş Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sezen Aksu Pınar Altuğ Ersin Korkut Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Karar Bursa Muğla
Şu an buradasınız: Mahallelinin sahur sürprizi polisi duygulandırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 12:28:59. #1.15#
title