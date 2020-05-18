Mahallelinin maskotu 'Alaş' adlı köpeği bıçaklayarak öldürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mahallelinin maskotu 'Alaş' adlı köpeği bıçaklayarak öldürdü

SAMSUN'da mahalle sakinlerinin maskotu haline 'Alaş' adı veilen gelen sokak köpeği, Naim Dağ (31) adlı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Mahallelinin maskotu 'Alaş' adlı köpeği bıçaklayarak öldürdü
18.05.2020 10:45 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:45

SAMSUN'da mahalle sakinlerinin maskotu haline 'Alaş' adı veilen gelen sokak köpeği, Naim Dağ (31) adlı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan Dağ, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Mahalle sakinleri sokak köpeğinin canice öldürülmesine tepki gösterdi.  

Olay, dün saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Zeytinlik mahallesinde bulunan Bostancı sokakta meydana geldi. Naim Dağ, mahalle halkının maskotu haline gelen 'Alaş' adı verilen sokak köpeğini bıçaklanarak öldürüldü. Öldürdüğü köpeği sürükleyerek çöpe atmaya çalışan Dağ'a mahalle sakinleri tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Dağ'ı gözaltına alarak karakola götürdü. İfadesi alınan saldırgan, serbest bırakıldı. 'BİR CAN GİTTİ, CANIMIZ GİTTİ'Mahalle sakini Nazımcan Arslanoğlu, "Bu suçun gerçek bir cezası olması gerekiyor. Sen nasıl dilsiz hayvanı yere yatırıp bıçaklarsın? Bu şekilde nasıl vicdanın rahat şekilde kafanı yastığa koyacaksın? Alaş günahsız ve sevgiden başka bir şey istemeyen bir hayvandı. Bugün o dilsiz hayvana bunu yapan, yarın bir insana acır mı? Sesim titriyor, boğazım düğümleniyor. Bir can gitti, canımız gitti. Söyleyecek fazla bir şey yok. Alaş sahipsiz değil, bu sokakta herkes onun sahibi" dedi.Alaş'ın bir kez olsun birine saldırdığını veya havladığını görmediğini belirten Mustafa Arslanoğlu da 'Biz iftarda ne yiyorsak, köpekler de onu yiyor. Bu mahallede herkes elinden geldiğince onları besliyor. Biz bir yudum su içerken, sokakta köpekler aç susuz diye boğazımızda düğümleniyor. Birisi de çıkıp Alaş'ı hunharca katlediyor. Yüreği yiyorsa gelsin bana vursun. Ama vuramıyor, çünkü karşılık vereceğimi biliyor. Bu günahsız hayvana mı yetiyor gücü? Bu mu delikanlılık?' ifadelerini kullandı.Hurşit Arslanoğlu ise, "Elimizden ne geliyorsa yaparak bu hayvanları biz bugüne getirdik. Bu vahşeti yapan kesinlikle insan olamaz" dedi.'ÖLMEDEN 5 DAKİKA ÖNCE BESLEDİM'Sokak üzerinde her canlıya değer verdiklerini söyleyen Songül Demirtaş ise "Ölmeden 5 dakika önce kemik verdim Alaş'a. Yedikten sonra geçti yukarıya yerine yattı. Hemen peşine bu olay yaşandı. Mahallemizin gençleri kasaptan etini kemiğini alır, annelerine verirler. Haşlayıp besleyerek büyüttük biz bu hayvanları. Böyle bir şeyin yaşanmış olması ne kadar üzücü, anlatamıyorum bile" dedi.

Olayın takipçisi olacaklarını anlatan Nihat Akoğlu da "Bu olay bizim için çok önemli. Bu konunun her zaman takipçisi olacağız. Alaş bu sokağın bir sakiniydi. Ona bunu yapan sadece para cezası aldı. Buradan sayın bakanımız Süleyman Soylu'ya sesleniyoruz. Lütfen bu konuyla ilgilensinler. Bu vahşetin karşılığı para cezası olamaz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti Haber
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu Haber
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi Haber
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
Günlük burç yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Sırrı Süreyya Önder
Magazin Cem Yılmaz Sinan Özen Sinem Kobal Şahan Gökbakar
Spor Neymar Ali Koç Metin Oktay Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Kaza Çocuk Kadın Antalya
Şu an buradasınız: Mahallelinin maskotu 'Alaş' adlı köpeği bıçaklayarak öldürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 10:51:02. #1.14#
title