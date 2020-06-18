Mahallelinin kurt gördüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vatandaşların kurt gördüğü iddiası ekipleri harekete geçirdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vatandaşların kurt gördüğü iddiası ekipleri harekete geçirdi.

İlçeye bağlı TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde boş arsada kurt gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, Melikgazi Belediyesi ve Av Koruma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından taranan arazilerde yabani hayvana rastlanmazken, ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA