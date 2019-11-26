26.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:53

Mahallelinin kendi imkanları ile yaptığı parka zabıtadan yıkım tehdidi

Zabıta çocukların tek eğlencesi haline gelen parkı yıkmak için harekete geçti

DENİZLİ - Denizli'de bir mahalle sakini tarafından çocuklar için boş araziye yapılan parkı Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaldırmak için harekete geçti. Vatandaşlar, çocukların tek eğlencesi haline gelen parka zabıtanın neden böyle bir tepki gösterdiğine ise anlam veremediklerini belirttiler.

İlginç olay Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi 293 Sokakta meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Mehmet Özdemir isimli inşaat işçisi, kendi imkanları ile evlerinin hemen karşısında bir vatandaşa ait boş arsaya ahşap malzeme kullanarak çocuk parkı yaptı. Kaydırak ve salıncak oluşan parka çevrede oturan çocuklar ise büyük ilgi gösterdi. Olay sosyal medyadan duyurulduktan sonra ise mahalleye Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Parkın güvenli olmadığını söyleyen ekipler Özdemir başta olmak üzere çevre sakinlerine parkı sökmelerini aksi taktirde kendilerinin yıkacağını söyledi. Buna tepki gösteren Özdemir ve mahalleli ise olayda belediyeyi ilgilendiren bir hususun olmadığını öne sürüp, kendi imkanları ile yaptıkları parkın kamu arazisi üzerine değil şahsa ait olan bir arsaya yaptıklarını belirttiler. Ancak zabıta ekipleri parkın usulsüz olduğunu ve birkaç gün içinde kaldırmamaları halinde yıkacaklarını ifade ederek mahalleden ayrıldı. Şimdi mahalleli özelliklede çocuklar parkın yıkılıp yıkılmayacağı konusunda adeta diken üstünde duruyorlar.

"Çocuklarımız yolda oynuyorlar"

Yaşanan olayla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Mehmet Özdemir, olaya bir anlam veremediklerini kaydederek, durum karşısında büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Özdemir, "Burada hiçbir şekilde park yoktu, biz muhtarımızı söyledik, "buraya bir park yapın" dedik, çocuklarımız oldu, biz çocuktuk büyüdük şimdi bizim çocuklarımız var. Çocuklarımız yolda oynuyorlar. Çok araç geçiyor, süratli geçiyor, ufak tefek kazalar oldu. Ben korktum, inşaat işçisiyim ben, kendi emeklerimle kafamda proje yaptım, "buraya bir park yapayım" dedim bütün komşuların çocukları oynasın diye. Sonrasında elimde ki imkanlarla, cebimden de biraz para harcadım, çocuklar oynasın, sevinsin. Çocukların oynaması, mutluluğu benim için en önemli şey. Ben oynayamadım onlar oynasın. Elimden gelen emeklerle, elimde ki malzemelerle, arkadaşlardan malzeme aldım. Şahsi arazi dediler ama lakin burada 50 - 60 senedir hiçbir şey yapıldığı yok, ileride ev olur, bir şey olur ama fark etmez 1-2 sene oynasınlar diye ne gerekiyorsa yapmaya çalıştım, elimden gelen gayretle başarmaya çalıştım. Çocuklara bir park yaptım, zabıta ekipleri geldi sabah. 'Bu park uygunsuzdur yıkılacak, bunu yıkacağız, çocuklar düşer' dediler. Ben de 'uygun malzeme getirin, çocuklara engel olmayacak şekilde, zarar görmeyecek şekilde bir şey yapın' dedim. 'Şahsi tapu' dediler. O zaman şahsi tapuysa benim yaptığım parka karışamazsınız" dedim, ben çocuklar için bir şey yapmışım. 'Olmaz, biz bunu yıkacağız' dediler. Ancak biz parkımızın yıkılmasını istemiyoruz" dedi.

Park kaldırılmazsa yıkılacak

Olayla ilgili Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden alınan bilgide ise parkın güvenlik gerekçesi ile yıkılacağı kaydedildi. Parkın yapıldığı arazinin başka bir vatandaşa ait olduğunu ve belediyeden izin alınmadan parkın yapıldığı aktarılarak, parkta çocukların düşmesi ya da yaralanması durumunda 'belediye yaptı' algısının oluşmaması içinde böyle bir karar alındığı ve parkın sökülmemesi halinde yıkılacağı belirtildi.

Parkta güle oynayan çocuklar ise son zamanlarda tek eğlenceleri haline gelen parkın yıkılmamasını isteyerek belediyenin ya parklarına dokunmamasını ya da kendilerine bir park yapmalarını istedi.

Kaynak: İHA