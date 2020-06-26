Mahallelinin iki yıldır süren elektrik dramı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mahallelinin iki yıldır süren elektrik dramı

Eskişehir'de Emirler mahallesi Zümrütevler sokakta iki senedir süren elektrik kesintileri sonucu mahalle sakinlerinin gündelik yaşamlarında oldukça sıkıntılar yaşanırken sorumlulara tepki gün geçtikçe büyüyor.

Mahallelinin iki yıldır süren elektrik dramı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43

Eskişehir'de Emirler mahallesi Zümrütevler sokakta iki senedir süren elektrik kesintileri sonucu mahalle sakinlerinin gündelik yaşamlarında oldukça sıkıntılar yaşanırken sorumlulara tepki gün geçtikçe büyüyor.

Yaklaşık iki sene önce elektrik dağıtım şirketinin yapmış olduğu trafo değişimi sonrası Emirler mahallesi Zümrütevler sokakta elektrik sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Gün içinde sık sık elektrik kesintileri meydana gelirken mahalle sakinleri iki yıllık süreçte büyük sıkıntılarla karşı karşıya geliyor. Özellikle bölgede doğalgaz olmadığı için elektrikli kaloriferler aracılığıyla ısınmaya çalışan vatandaşlar, kış aylarında yaşanan kesintiler karşısında ısınabilmek için adeta yaşam mücadelesi veriyorlar. Buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi pek çok gündelik kullanılan teknolojik aletlerde de problemli elektrik akımları sonucu hasarlar meydana geliyor. Mahalle sakinleri, sürekli olarak elektrik dağıtım şirketine şikayetlerini dile getirse de bir sonuç alamamanın verdiği hayal kırıklığıyla yaşamlarına zor şartlarda devam ediyor.

"Biz para istemiyoruz, hizmet istiyoruz"

Mahalle sakinlerinden Muhammet Bayrak, elektrik sıkıntısı sonucu yaşadıkları problemlerden söz ederken yapılan şikayetler sonucu OEDAŞ'tan gelen 25 ile 100 lira arası indirim teklifine de tepki gösterdi. 'Para istemiyoruz, hizmet istiyoruz' diyen Bayrak, "İki yıldır biz bu sıkıntıyı mahalle olarak yaşıyoruz. Doğalgazımız yok haliyle kalorifer kullanıyoruz. Elektrikler gittiği anda kaloriferler patlama derecesine geliyor. Onu da geçtim, günlük hayatta kullandığımız bütün ev eşyaları elektrikli. Elektrikli eşya olmadığı zaman hayat duruyor. Aynı zamanda çiftçilik yapıyoruz. Çiftçi tarlasını sulayacak, elektrikli motorlar kullanıyoruz, onlar da yok. Biz dağın başında yaşamıyoruz. Faturaya geliyorlar, iki gün sonra kapamaya geliyorlar. Bu kadar insan her gün defalarca arıyor. İki senedir bu sıkıntılar niye çözülemedi? Trafo mu alamıyorsunuz, biz alalım. Ne bileyim direk parasını, işçi parasını verelim. Yeter artık canımıza tak etti. Osmangazi Elektrik Dağıtım (OEDAŞ) şirketine gittim. Üç saat beni beklettiler, almadılar. Bu mahallede en çok şikayeti eden kişi benim. OEDAŞ'tan gelen '25 lira ile 100 lira arası sana indirim yapacağız' yanıtı ne demek? Yüzlerce insan yaşıyor burada, almadım. Biz para istemiyoruz, hizmet istiyoruz. Şu an sinirden titriyorum" şeklinde konuştu.

"Elektrikler kesildiği zaman annem nefes alamıyordu"

Makinelere bağlı şekilde yaşayan kayınvalidesinin elektrik gitmesi sonucu oldukça sıkıntılar çektiklerini belirten mahalle sakinlerinden Melahat Bayrak, yaptığı açıklamada, "Geçen sene kayınvalidem makinelere bağlıydı. Elektrikler kesildiği zaman annem nefes alamıyordu. Ağlıyordu, neler çektik. Haziran'da vefat etti annem. Bir sene oldu. Bir seneden beri bizde düzenli elektrik yok. Makine kesildiği zaman su gitmiyordu, mama gitmiyordu. Titremeye ağlamaya başlıyordu. Üzülüyordu, konuşamıyordu. Neler çektik yavrum, olur mu böyle?" ifadelerini kullandı.

"Elektrikler kesilince küçük tüpte su ısıtıp yanlarına koyuyoruz"

Elektrikler gittiğinde yeni doğan torunlarını ısıtmak için yanlarına küçük tüpte kaynattıkları suyu koyduklarını ifade eden Havva Sarıtaş ise en büyük sorunun çocuklar olduğunu dile getirdi. Sarıtaş, yaptığı açıklamada, "İkiz torunum oldu. Küçük doğdular. Elektrikler kesilince küçük tüpte su ısıtıp yanlarına koyuyoruz. Su koyuyoruz, tüpe kaynıyor mesela yanabilirler. Çok çektik, hala devam ediyor. Yağmur yağınca çocuklar donuyor soğuktan. Çocuklar küçük, kaloriferin yanması lazım ama elektrik yok. Makinelerimiz bozuluyor. Hiç hizmet yok burada. Sorun çocuklar, kışın çok zorluk çektik. Çocuklar hasta olunca doktorlarda kalıyoruz. Burası soğuk zaten. Elektrik yok, kalorifer var o da elektrikle çalışıyor. Ondan sonra küçük tüp koyuyoruz odalarına. Su koyuyoruz kaynıyor, onun buharıyla çocuklar ısınıyor" dedi.

"Bulaşık makinem, buzdolabım arızalı"

Konuyla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Mehmet Doğan ise elektriklerin gitmesi sonucu birçok evde buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi eşyalarının bozulduğuna dikkat çekti. Eskişehir'in merkezinde yaşamalarına rağmen hizmet alamadıklarını belirten Doğan, şu şekilde konuştu:

"Mahallemizde elektrik sorunu var. Biz bunu aradığımız zaman da döneceklerini söylüyorlar. İki senedir buraya gelip de arıza tespiti yapmış değiller. Gördüğünüz gibi bulaşık makinem burada arızalı. Depoda buzdolabım arızalı, komşularımızın dinamoları arızalı. Bunların en az 3 bin, 3 bin 500 lira maliyeti var. Ben bunu çöpe atıyorum yenisini alacağım. Hayat devam ediyor, insan yaşıyor burada. Biz hangi çağda yaşıyoruz? Burası Eskişehir'in göbeği, merkezi. Her aradığımızda bir mana. Kuş direğe yuva yapmış, yıldırım düştü. Birinde yeraltı çalışması var ama bu 2 sene. 2 ay falan değil. Böyle bir hizmet olmaz. Biz parasını ödüyoruz. Ödenecek hiçbir faturamız yok bizim, hizmet alamıyoruz."

OEDAŞ'tan cevap yok

Bu arada, Osmangazi Elektrik Dağıtım (OEDAŞ) şirketi yetkilileri, yaşanan sıkıntılar ve iddialarla ilgili bir açıklama yapılması talebini cevapsız bıraktı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu Haber
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı Haber
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu Haber
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Haber
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Haber
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına döndü
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı' iddialarına yanıt
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı
Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Volkan Bozkır Adnan Menderes Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Buse Varol Acun Ilıcalı Dilan Çiçek Deniz
Spor Serdar Aziz Alper Ulusoy Bülent Uygun Ivan Obradovic İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Deprem
Şu an buradasınız: Mahallelinin iki yıldır süren elektrik dramı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 13:47:31. #1.14#
title